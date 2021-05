Stovky lidí v Praze oslavily 300. výročí od blahořečení Jana Nepomuckého

Praha/Nepomuk (Plzeňsko) - Stovky lidí dnes navzdory koronavirové epidemii v Praze oslavily 300. výročí od blahořečení nejznámějšího českého světce a patrona lidí od vody Jana Nepomuckého. Třináctý ročník Svatojánských slavností Navalis se kvůli epidemii i nesouhlasu pražského magistrátu s některými částmi programu konal v zúžené podobě. Byla mše, průvod a koncert, neuskutečnil se například plánovaný přelet letounů nad Karlovým mostem. Řada účastníků i přihlížejících neměla ani při nedostatečných rozestupech v centru města nasazené roušky. Zájemci mohli slavnosti sledovat také on-line. V Nepomuku dnes odhalili a požehnali "staronovou" litinovou sochu sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti.

Svatojánské slavnosti se konaly v Praze poprvé v roce 1715, současní pořadatelé je obnovili v roce 2009. Slaví se vždy v předvečer svátku svatého Jana Nepomuckého. V dřívějších letech Navalis navštěvovalo až 25.000 lidí. Loni už byla akce kvůli epidemii covidu-19 omezená. Včetně pořadatelů se jí zúčastnila jen povolená stovka lidí a desítky přihlížejících.

Letošní slavnost začala v podvečer v katedrále svatého Víta na Pražském hradě mší, kterou sloužil kardinál Dominik Duka. Zdůraznil statečnost Jana Nepomuckého, tato vlastnost je podle Duky potřeba i na cestě ze současné koronavirové krize. Po mši se vydal průvod na Karlův most směrem ke kostelu křižovníků na Starém městě. Cestou mu přihlížely stovky lidí a turistů, kteří byli často bez roušek. Ve stejné době se na půl hodiny rozezněly zvony z kostelů zasvěcených svatému Janu Nepomuckému. K akci se podle pořadatelů připojily zvony po celém světě. Mělo jich být nejméně 300, tedy počet připomínající letošní výročí světce.

Program zakončil tradičně koncert na hladině Vltavy, který ještě jednou připomenul roli zvonů při letošních slavnostech symfonií s názvem Svatojánské zvony. Pro letošní ročník ji složil skladatel, dirigent a držitel Českého lva Kryštof Marek. Koncert nebyl ozvučen, a to podle pořadatelů i kvůli zvýšené hladině Vltavy, kvůli které magistrát vyhlásil první stupeň povodňové aktivity.

V minulosti bývaly součástí slavností také ohňostroj, otužilecké plavání či regata veslic, ani ty se ale letos neuskutečnily. Organizátoři původně plánovali seskoky parašutistů a přelet vojenských letounů nad Karlovým mostem. Nakonec však ustoupili i od toho. Plán se nelíbil primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti), který ho označil mimo jiné za neuctivý k historickému centru města a nevhodný ve spojení s církevní tematikou.

Jan z Pomuka, dnes nazývaný Jan Nepomucký, se narodil mezi lety 1340 až 1350 a zemřel v roce 1393. Tělo umučeného generálního vikáře pražského arcibiskupa nechal svrhnout z Karlova mostu do Vltavy král Václav IV. Dodnes není zcela jasné, proč Nepomucký upadl v nemilost a skončil na mučidlech. Nepomuckého kult se objevil v 17. století a svatořečen byl v roce 1729. Postupně se zařadil mezi nejvýznamnější české světce. Je patronem právníků, lodníků, vorařů, mlynářů, zpovědníků a mostů a pro katolíky symbol mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti.

Nepomuk slaví 300. výročí blahořečení sv. Jana

V Nepomuku dnes odhalili a požehnali "staronovou" litinovou sochu sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. Stojí uprostřed kruhové křižovatky U Pyramidy při výjezdu z čtyřtisícového města na České Budějovice. Šlo o součást oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého, které silně omezuje pandemie koronaviru. Hlavní akcí bude nedělní poutní mše v kostele sv. Jana Nepomuckého, kterou bude sloužit arcibiskup Dominik Duka.

Do Nepomuku dnes večer dorazí zhruba 25 českých a moravských biskupů,, kteří tam budou jednat do 19. května. Naposledy tam byla podobná akce v roce 1993, kdy se konaly oslavy 600 let od umučení tohoto nejznámějšího českého světce, řekl ČTK starosta Jiří Švec (za ANO). Oslavy ve městě, kde se kolem roku 1340 narodil, připravovaly radnice, farnost, Matice sv. Jana Nepomuckého a další spolky 1,5 roku. Kvůli problémům s pandemií nejsou tak propagované.

Sochu pokřtil generální vikář českobudějovické diecéze David Henzl. Odhalení a požehnání přihlíželo asi 150 lidí při hlavní silnici Plzeň - České Budějovice. Zhruba 180 centimetrů vysoká litinová socha, stará 108 let, se našla náhodou při výkopu díry pro strom v létě 2019 v zahradě psychiatrické léčebny ve Lnářích, jež bývala do roku 1950 klášterní zahradou. Podle předsedy Matice sv. Jana Nepomuckého a místního sochaře Václava Česáka byla zakopaná řádem Bosích augustiniánů mezi lety 1925 až 1927. "Byla tam uschována, protože v té době nastala velká dehonestace katolických památek," uvedl. Sochu vyrobily v roce 1913 arcibiskupské slévárny v Rožmitálu pod Třemšínem a poté byla umístěna v obci Tchořovice, odkud se pak dostala na zahradu kláštera. "Jisté je, že tam socha byla uložena pietně a záměrně, protože její plastické části a obličej byly umístěny břichem dolů, aby je tak nehlodal zub času," uvedl starosta. Podle něj šlo o boží vnuknutí, že se deset kilometrů od Nepomuka našla socha, která patří do rodiště sv. Jana. "Kvůli zachování patiny litiny je šedočerná," vysvětlil Švec.

Celkové náklady na renovaci, žulový podstavec a úpravu plochy křižovatky vyšly téměř na 400.000 korun. Od lidí se vybralo na podstavec do 50.000 korun. Restaurování, které zařizovala matice, provedl Tomáš a Rudolf Matějkovi a podstavec kameník Václav Chlupsa. "Kámen jsme dostali sponzorsky z lomu Slatina," řekl Česák. Podle něj sochu augustiniáni věnovali farnosti, která ji zapůjčila městu na 50 let. "Je to nejkrásnější a největší socha svatého Jana, kterou teď ve městě máme, je jich tu do 15," uvedl Švec. Umístění monumentů na kruhové křižovatce volí podle něj česká města stále častěji. Socha bude večer osvícená. Podle Česáka je po Evropě přes 33.000 soch sv. Jana Nepomuckého a dvojnásobek po celém světě.

"Zítra (V neděli) vyjde v 09:30 průvod všech biskupů z arciděkanství do kostela sv. Jana," uvedl starosta. V Nepomuku bude mít sbor biskupů pracovní setkání 17. a 18. května. Kromě jednání a mší navštíví zámek a kostel Zelená Hora nad Nepomukem a Klatovy. Druhým hlavním termínem oslav je 30. květen, kdy bude od 10:00 Světová svatojánská pouť, kterou bude sloužit plzeňský biskup Tomáš Holub. "Na ni měli přijet zahraniční kněží, ale řada nedorazí," řekl Švec. Ve stejný den v 17:00 začne na náměstí vystoupení sopranistky Evy Urbanové v předvečer výročí blahořečení. "Bude ho přenášet Česká televize. Máme prodáno 700 vstupenek, myslím, že 800 lidí se tam vejde," řekl starosta.