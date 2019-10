Stovky lidí v Hongkongu protestovaly proti policejnímu násilí

Demonstrace v Hongkongu 2. října 2019, den poté, co při protestech zranil policista ostrou palbou do hrudníku mladíka.

Demonstrace v Hongkongu 2. října 2019, den poté, co při protestech zranil policista ostrou palbou do hrudníku mladíka. ČTK/AP/Vincent Yu

Hongkong - V Hongkongu se dnes stovky demonstrantů sešly před školou, kde studuje osmnáctiletý mladík, kterého při úterních protestech zranil policista ostrou palbou do hrudníku. Hongkong v úterý zažil jeden z nejnásilnějších a nejchaotičtějších dnů. Do protestů svolaných u příležitosti 70. výročí vzniku komunistické Číny se zapojily desítky tisíc lidí a při následných násilných střetech s policií utrpělo zranění 104 lidí, kteří museli být převezeni do nemocnice. Na 180 osob bylo zatčeno, napsal dnes zpravodajský server BBC News.

Prodemokratické demonstrace se v Hongkongu konají od června, v úterý proti nim ale policie poprvé použila ostrou palbu. Podle BBC příslušníci bezpečnostních sil vypálili celkem šest ostrých nábojů. Při jednom z incidentů policista v obci Tsuen Wan v oblasti hongkongských Nových území z bezprostřední blízkosti vystřelil na osmnáctiletého studenta v okamžiku, kdy se on jeho kolegové dostali do potyčky s demonstranty vyzbrojenými holemi a deštníky. Mladík zůstává v nemocnici ve stabilizovaném stavu, uvedla dnes podle agentury AFP hongkongská vláda.

Na protest proti policejnímu násilí vyšly dnes do ulic stovky lidí. Ke studentům, kteří jsou hybnou silou demonstrací, se přidalo i množství úředníků, kteří se shromáždili v parku Charter Garden v obchodní čtvrti v centru města. Studenti zase přišli před školu nacházející se v Nových územích, kde zraněný mladík studuje. Někteří s sebou přinesli snímky krvavého incidentu, společně protestovali proti "tyranii" a požadovali "osvobození Hongkongu" a řádné vyšetření násilného činu.

V úterý radikální demonstranti sváděli s policisty několik hodin boje v různých částech města. Účastníci protestu házeli na členy bezpečnostních sil zápalné láhve a kameny, policie odpovídala převážně slzným plynem, vodními děly a gumovými projektily. Mezi zraněnými je také 25 policistů.

Úterní demonstrace se konaly v den 70. výročí komunistické Číny, pod jejíž správu se bývalá britská kolonie Hongkong vrátila v roce 1997. Hongkong je v současné době spravován podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici ale tvrdí, že Peking tyto svobody postupně omezuje. Demonstranti v ulicích od června žádají demokratické reformy, včetně přímé volby správce Hongkongu.

"Hongkong se stal de facto policejním státem," napsal v reakci na úterní střety na twitteru aktivista Joshua Wong, který patří k nejvýznamnějším osobnostem hongkongského prodemokratického hnutí.

Spolužák zraněného studenta a nadšeného basketbalisty Tsang Chi-kina uvedl, že jeho kamaráda rozčilovalo postupné omezování svobod v poloautonomním Hongkongu a sílící násilí ze strany policie. "Když viděl problém nebo nespravedlnost, vždy se jim statečně postavil, místo aby je tiše podporoval," řekl AFP spolužák Marco.

