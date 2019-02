Stovky lidí se přišly 25. února 2019 podívat na tvůrce a protagonisty úspěšného seriálu MOST!, jehož poslední díl se vysílá z mostecké hospody Severka. Právě v Mostě se děj seriálu, který od ledna uvádí Česká televize, odehrává. V obležení byli už před autogramiádou herci. Samotná hospoda se zaplnila krátce před 18:00. Podle České televize jde o nejsledovanější komediální seriál posledních let. Na snímku jsou (zleva vpředu) představitel Čočkina Vladimír Škultéty a představitel Franty Zdeněk Godla.

Stovky lidí se přišly 25. února 2019 podívat na tvůrce a protagonisty úspěšného seriálu MOST!, jehož poslední díl se vysílá z mostecké hospody Severka. Právě v Mostě se děj seriálu, který od ledna uvádí Česká televize, odehrává. V obležení byli už před autogramiádou herci. Samotná hospoda se zaplnila krátce před 18:00. Podle České televize jde o nejsledovanější komediální seriál posledních let. Na snímku jsou (zleva vpředu) představitel Čočkina Vladimír Škultéty a představitel Franty Zdeněk Godla. ČTK/Hájek Ondřej

Most - Stovky lidí se dnes přišly podívat na protagonisty úspěšného seriálu MOST!, jehož poslední díl se vysílá z mostecké hospody Severka. Právě v Mostě se děj seriálu, který od ledna uvádí Česká televize, odehrává. V obležení byli už před autogramiádou herci. Samotná hospoda se zaplnila krátce před 18:00. Podle České televize jde o nejsledovanější komediální seriál posledních let.

Na autogramiádu do hospody mezi paneláky přijela delegace v čele se scénáristou Petrem Kolečkem. Aplaus si vysloužil představitel Čočkina Vladimír Škultéty, Erika Stárková, která ztvárnila Dášu, Michal Isteník, jenž hraje majitele hospody Edu, a další.

Takzvaná selfíčka si už před autogramiádou pořizovali lidé se seriálovým Frantou, jehož hraje Zdeněk Godla. V Severce dnes chyběl představitel titulní role Luďana Martin Hofmann. Štamgasti seděli v Severce už od odpoledne, a zabrali tak místa u stolů. Tlak byl ale hlavně před stolem, kde seděli herci. Opouštět lokál návštěvníci nechtěli ani po získání podpisu. K odchodu marně vyzývali moderátoři. "Teď se nepodepisuje, je potřeba se nadechnout, aby na každého došlo," uvedla Ester Janečková. "Chcete naše podpisy? Tak udělejte místo," vyzval půl hodiny po začátku autogramiády Godla.

Napjatá atmosféra trvala v hospodě zhruba 40 minut. "Hlavně s láskou a držte všichni úhel," požádala přítomné Stárková. Posléze se podařilo organizátorům dav přimět, aby utvořil frontu. V té čekala i Jana Páníková s desetiletou dcerou a čtyřletým synem. "Stáli jsme asi hodinu, ale nemohla jsem si to nechat ujít," řekla ČTK. "Viděli jsme každý díl, povolila jsem to mimořádně i dceři, když je to od nás," dodala.

Stylově v tričkách s populární hláškou seriálu DYCKY MOST! přišla trávit pondělní podvečer parta místních mužů. "Do Severky jsem chodil už s bandičkou tátovi pro pivo," řekl ČTK Pavel Sosnovec. Seriál s přáteli sledoval. "Párkrát nás naštvali, protože kvůli natáčení tady nevařili," podotkl. Návštěvnost Severky se podle něj výrazně zvýšila stejně jako zájem o Most. "Myslím, že to Mostu pomůže, město není jen černý a ošklivý, jak to všichni dřív viděli," podotkl.

Sledovanost seriálu předčila očekávání. Mluvčí České televize Karolína Blinková ČTK řekla, že sledovanost výrazně stoupá. Zatímco první díl měl 1,45 milionu diváků, dosud poslední odvysílaný díl (sedmý) přesáhl 1,9 milionu. "Seriál oslovuje více muže než ženy, a to zejména muže mladšího věku. Ve skupině mužů ve věku 30-44 let dosahuje MOST! na průměrný podíl na sledovanosti téměř 55 procent, mezi muži mezi 15 a 29 let potom na téměř 50 procent," uvedla mluvčí televize.

Komediální seriál Most! je společným projektem scenáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Prušinovského. Každé pondělí usedají k obrazovkám lidé, kteří sledují osudy obyvatel severočeského Mostu. Drsný humor, charaktery postav a jejich vyjadřování jsou pak předmětem debat různých skupin.

Zájem o seriál se projevil i v návštěvnosti dnešní autogramiády, která původně měla skončit v 19:30, ale herci se podepisovali ještě ve 20:00.

Poslední díl vysílá Česká televize dnes mimořádně až ve 21:45, tedy později než jiné díly. Po autogramiádě je připraven program pro zhruba 150 hostů, kteří budou sledovat závěr seriálu s jeho protagonisty.