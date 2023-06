Stovky lidí protestovaly v Ostravě proti vládnímu konsolidačnímu balíčku

Ostrava/Zlín - Stovky lidí dnes demonstrovaly na náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích proti vládnímu konsolidačnímu balíčku. Akci pořádal Odborový svaz KOVO (OS KOVO), k protestu se ale připojili i členové dalších svazů. Navazovala na stávkovou pohotovost, kterou v polovině května vyhlásil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Desítky lidí dnes přišly na protestní pochod odborářů ve Zlíně.

Fotogalerie

Lidé měli transparenty s nápisy "Hanba vládě", "Demokracie v Česku je totalita" nebo "Asociální úsporný balíček je zaměřen proti pracujícím". Řečníci kritizovali vládní úsporný balíček nebo zvýšení věku pro odchod do důchodu. Demonstranti proslovy více než hodinové demonstrace doprovázeli mohutným troubením a pískáním. V davu byli i zástupci horníků se zelenočernými vlajkami, odboráři z mladoboleslavské Škody Auto či delegace odborářů z Rakouska.

Například místopředseda OS KOVO Ivo Kužel řekl, že vládní balíček obsahuje mnoho nepřijatelných opatření. "Žádáme vládu, aby zahájila skutečný sociální dialog o navrhovaných opatřeních tak, že výsledek nezažene naši republiku do pasti poklesu ekonomiky a nárůstu chudoby občanů," řekl Kužel v prohlášení demonstrantů.

Demonstranti v prohlášení žádali vládu mimo jiné i o to, aby připravila důchodovou reformu tak, aby se jednalo o strategický návrh, na kterém by se shodli jak politici, tak i sociální partneři a odborná veřejnost. Vláda má podle nich také připravit a předložit návrh umožňující dřívější odchod do důchodu zaměstnancům v rizikovějších povoláních. "Vládo, jednej, nebo odstup," uzavřel Kužel.

Předseda OS KOVO Roman Ďurčo řekl ČTK a Českému rozhlasu, že demonstraci hodnotí velmi pozitivně a že vyslali vládě jasný signál, že by měla zahájit sociální dialog. "Pokud vláda nepovede sociální dialog, nebo nějakým způsobem neupraví jak konsolidační balíček, tak důchodovou reformu, tak jsme připraveni naše aktivity ještě zvýšit. Připravujeme různé protesty a je pořád hrozba generální stávky," řekl odborový předák.

Středula řekl, že reakce vlády je zatím žádná, tedy nejhorší, jaká může být. "Jsou evidentní chyby v konsolidačním balíčku, chyby, které zdraží lidem život, zvýší inflaci, poškodí podnikatele, poškodí inflaci, to je opravdu něco extrémně nebezpečného," řekl Středula.

Uvedl, že ve středu budou mít na ministerstvu práce a sociálních věcí jednání týkající se minimální mzdy. "My máme jednu z nejnižších v Evropské unii a zároveň nás posílají nakupovat do Polska, kde ji mají vyšší. To je opravdu pro nás nepřijatelné. Lidí, kterých se dotýká minimální mzda, není hodně. Myslím si, že v tomhle směru by vláda měla něco dělat a měla by naslouchat sociálním partnerům a jejich požadavkům," řekl Ďurčo.

Ve Zlíně se protestující sešli u krajské nemocnice, odkud se vydali na pochod směrem na náměstí Míru. Protestující nesli transparenty s nápisy "Dost bylo chudoby, chceme slušné životy", "Chceme svítit, chceme topit, to se musíš vládo vzchopit", "Šetřit ano, škrtat ne!" či "Chceme dostupné veřejné zdravotnictví". Lidé měli na oblečení připevněnou nálepku Podporujeme stávkovou pohotovost!, někteří nesli české vlajky a pískali na píšťalky.

Už minulý týden se konal hodinový protestní pochod desítek odborářů ve Strakonicích. Další protestní mítink chystají odbory na čtvrtek v Praze. Pokud odboráři se svými návrhy na úpravu balíčku u vlády neuspějí, plánují další protest na září. Podle odborářů z ČMKOS míří vládní konsolidační záměry proti zaměstnancům a důchodcům. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale už dříve uvedl, že kabinet žádné zásadní změny v balíčku nechystá. Vláda by měla soubor desítek novel projednávat 28. června, poté ho pošle do Sněmovny.