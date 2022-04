Stovky lidí přišly na Motovíkend v Brně, začal i veletrh Opta

Brno - Stovky lidí, kteří mají rádi motocykly, dnes přišly na brněnské výstaviště na Motovíkend. Po všech problémech, které přinášela pandemie covidu, se těšili, že se mohou setkat s přáteli, podívat se na různé novinky a zase testovat motorky a vyzkoušet si věci, které nebyly kvůli covidu dostupné. Doprovodný a zábavní program bude o víkendu ještě bohatší, proto pořadatelé z Veletrhů Brno očekávají, že zájem lidí v sobotu a neděli bude také větší, řekla ČTK mluvčí akce Dita Brančíková. Dva roky covidu optikám v Česku neublížily. Lidé za brýle naopak utráceli více peněz, řekl předseda představenstva Společenstva českých optiků a optometristů Václav Antonín na veletrhu Opta.

Přestože Motovíkend je jen menší náhradou zrušeného Motosalonu, zájem lidí a jejich nadšení menší nebylo. Naposledy se Motosalon uskutečnil v březnu před dvěma lety, jen dva dny po jeho skončení se všechno zavřelo. "Zábava lidem chyběla," poznamenala Brančíková.

I přes neúčast řady velkých výrobců motocyklů, kvůli které byl Motosalon zrušený, se na veletrhu prezentují někteří výrobci nejen se svými novinkami, ale s celou kolekcí. "Přijeli zástupci značek Benelli, Aprilia, Jawa či Royal Anfield a jsou rádi, že se tu mohou prezentovat. Udělali si velmi pěkné expozice," řekla Brančíková.

Řada výrobců však přijet nemohla hlavně kvůli tomu, že covid způsobil problémy v dodavatelských řetězcích a oni nemají k dispozici novinky, které by mohli ukazovat.

Zatímco dnes se na výstavišti konala řada doprovodných akcí pro dospělé, na víkend se chystají i pro děti. "Připravujeme speciální arénu, kde si budou moct zkusit jízdu na motorce i ti nejmenší. Budou tu modely malých skútrů, minibiky a čtyřkolky. Dovednosti si mohou vyzkoušet pod dohledem trenérů. Pro dospělé tu bude připravená testovací dráha pro elektromotorky a pro elektrokola," řekla Brančíková.

O víkendu budou předvádět kaskadérskou show Special Brothers, freestylista Libor Podmol představí v sobotu film o sobě Život je cíl. O víkendu přijede přednášet z cest i motocyklový cestovatel Jaroslav Šíma. "Na setkání s fanoušky se těší i jediná česká žena dakarské rallye Ollie Roučková, která přijede i se svým vozem Samurai," řekla Brančíková.

Veletrhy nyní na začátku jara prožívají dobré období po dvou letech totálního útlumu. Epidemická situace se zlepšila natolik, že padla veškerá omezení, a lidé se po té době chtějí bavit a setkávat.

Dva roky covidu optikám v Česku neublížily. Lidé za brýle naopak utráceli více peněz, což si předseda představenstva Společenstva českých optiků a optometristů Václav Antonín s kolegy vysvětlují tak, že když lidé nejeli na dovolenou do zahraničí a nemohli se různě realizovat, vybírali si kvalitnější a hezčí brýle. Antonín to dnes ČTK řekl na brněnském veletrhu Opta. Počty optik se podle něj stále rozšiřují, nové pobočky otevírají řetězce, malé optiky nezavírají.

"Pokud dělají svou práci poctivě, mají stálou klientelu. Nevím o jedné optice, která by za poslední dva roky zkrachovala," řekl Antonín. Rozšiřování poboček řetězců je trendem už řadu let, avšak na českém trhu mají optiky, které jim nepatří, stále své místo. "Je potřeba nabízet lepší služby a lepší zboží, jiný sortiment a pak to funguje," míní Antonín. Řetězce se podle něj liší tím, že zákazník v nich obvykle natrefí na člověka, který je především prodavač a nemá plnou kvalifikaci optika a optometristy. Navíc nemají zázemí, jaké je v optikách běžné, a veškeré práce na brýlích se dělají v centrále, dodal. "Neděláme různé marketingové akce jako řetězce, ale sleduju, jak se často lidé vrací z řetězců k nám," popisuje situaci na trhu Antonín, který provozuje optiku v Příbrami.

O výuku optiků se starají střední školy, o vzdělávání optometristů tři vysoké školy. "Jak sleduju situaci na trhu, tak optometristů je spíše méně a pořád jsou žádaní. Ideální je, když optik s maturitou pokračuje ve vzdělávání a stane se i optometristou, protože pak může oko jak vyšetřit a změřit, tak také udělat veškeré potřebné práce na brýlích," řekl Antonín. Takoví absolventi mají příležitost na trhu práce velice dobrou. V Česku je však možné studovat optometrii, aniž by měl student maturitu z optiky. Takže je pak běžné, že v optice je zaměstnaný optometrista, který zákazníkům oko změří a další práce jsou na optikovi.

České univerzity mají také podle Antonína možnost nabídnout studentům studijní program, který ještě rozšíří vzdělání optometristů tak, že jsou pak prakticky na úrovni lékařů a mohou problémy zraku diagnostikovat a nasadit léky, což optometrista nemůže. "Takový student by získal celoevropsky uznávaný diplom. Mrzí mě, že univerzity o to moc nejeví zájem, i když v zahraniční na to stojí fronty. Ještě v sobotu budeme jednat se zástupci vysokých škol, abychom zjistili jejich zájem a jestli se máme ještě v Evropské radě optiků a optometristů angažovat. Nyní studenti mohou v Olomouci studium zahájit, ale musí je dokončit v Anglii či v Německu, kde mají systém vzdělávání kompletní," vysvětlil Antonín.