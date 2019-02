Praha/Bratislava - Zhruba 500 lidí se dnes vpodvečer sešlo na pražském Václavském náměstí k tichému uctění památky slovenského reportéra Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, kteří byli před rokem zavražděni. Mnoho z nich položilo svíčky k fotografii partnerů a nápisům "All For Jan" a "All For Martina" u sochy svatého Václava. Podobné akce se podle pořádající organizace Za slušné Slovensko konají v desítkách slovenských měst, ale také v Brně, Zlíně, Varšavě, Paříži, Barceloně, Kodani nebo New Yorku.

"Naší dnešní úlohou je produkovat neutichající veřejný tlak na politiky. Musí cítit, jak jim dýcháme na krk. Setkávejme se, mluvme spolu, diskutujme, přemýšlejme, zlepšujme a všechno to sdílejme na sociálních sítích, našich blozích a v médiích. Ukažme svoji sílu, která časem nevyprchává, ale sceluje se, formuje a znásobuje. Má to smysl, protože máme společnou vizi slušného Slovenska," uvedli organizátoři na facebooku události.

V Brně si lidé výročí vraždy novináře Kuciaka přopomněli na náměstí Svobody. I přes déšť podle odhadu ČTK přišlo asi 500 lidí. U morového sloupu zapálili svíčky. Ve zkratce připomněla události před a po vraždě i malá výstava.

Na Kuciaka na pódiu zavzpomínala redaktorka Deníku N Jana Ustohalová. "Jána jsem poprvé potkala v kurzu pro mladé investigativní novináře, kde jsem byla před několika lety mentorkou studentům žurnalistiky. Už tehdy byl nepřehlédnutelný. Bylo zajímavé ho poslouchat, jak chce věcem přijít na kloub, jak chce poznat. Byl ještě studentem, ale hned vás na něm zaujala skromnost, jistá urputnost a bezstarostnost," řekla Ustohalová. Vražda mladého novináře pro ni stále zůstává neuvěřitelnou a nesmyslnou.

Slovenské noviny dnes zveřejnily prohlášení několika stovek žurnalistů, kteří slíbili, že budou v Kuciakově práci pokračovat. Na svých titulních stránkách otiskly černou stuhu nebo heslo All For Jan, které se po vraždě stalo symbolem spolupráce novinářů.

Investigativní reportér Kuciak a jeho partnerka Kušnírová byli zavražděni loni v únoru. Zločin byl spáchán v obci Veľká Mača u Trnavy v Kuciakově bytě. Policie od počátku považovala za nejpravděpodobnější motiv vraždy Kuciakovu novinářskou práci. Byl to první případ vraždy žurnalisty v novodobé slovenské historii.

Loni v září policie zadržela a obvinila čtyři osoby, vyšetřovatelé ale pátrají po hlavním objednavateli popravy. Násilná smrt novináře před rokem vyvolala v zemi politickou krizi. Vyústila v demisi šéfa nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica z funkce premiéra.

Slováci vyšli do ulic na vzpomínku na zavražděného novináře

Na Slovensku vyšli do ulic na vzpomínková shromáždění na Kuciaka a jeho snoubenku lidé v řadě měst po celé zemi. Patrně nejvíce lidí přišlo na demonstraci v Bratislavě, kde dav skandoval také hesla proti expremiérovi a šéfovi nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robertu Ficovi a kde vystoupil s projevem i Kuciakův otec. Vzpomínkové akce byly svolány u příležitosti prvního výročí vraždy mladé dvojice, která loni vyústila v politickou krizi a ve Ficovu rezignaci na funkci premiéra.

"Dvanáct měsíců, které změnily Slovensko. Vražda Jána a Martiny nás vytrhla ze sladké nevědomosti. Po jejich smrti už nikdy nemůžeme říct, že jsme nevěděli, jaká silná může být nenávist, moc peněz a korupce. Nezapomeneme a neodcházíme," řekl z podia v Bratislavě jeden z organizátorů shromáždění z Iniciativy za slušné Slovensko Juraj Šeliga.

Otec zavražděného reportéra Jozef Kuciak z pódia vyjádřil vděk lidem, kteří přišli na náměstí nejen dnes, ale i v minulosti. "Chtěl bych poděkovat nejenom za dnešek, ale za všechna setkání, která jste zde měli," řekl Kuciak starší, jehož doprovázela jeho dcera. Dav čítající tisíce lidí odpověděl skandováním "Jsme s vámi".

Iniciativa Za slušné Slovensko svolala shromáždění do více než tří desítek měst v zemi pod Tatrami a také do vybraných metropolí v zahraničí včetně České republiky. Již loni po Kuciakově vraždě, jejímž motivem podle policie byla reportérova investigativní práce, iniciativa uspořádala sérii demonstrací, které byly z hlediska účasti největšími od pádu komunismu v roce 1989.

Kromě demonstrací připravili občanští aktivisté a novináři u příležitosti výročí vraždy diskuse a také čtení Kuciakových novinářských textů.

Premiér Peter Pellegrini v prohlášení označil vraždu Kuciaka a Kušnírové za brutální akt a útok na svobodu slova. Zároveň vyslovil přání, aby vražda přestala rozdělovat slovenskou společnost. Místopředseda Směru-SD Pellegrini se stal předsedou vlády loni v březnu po Ficově demisi.

Podle opozice stojí Slovensko rok po vraždě zmiňované dvojice stále na rozcestí. "Jedině občané mohou v zemi vytvořit politické prostředí, ve kterém se mafiánům nebude dařit," uvedl šéf nejsilnější opoziční strany Svoboda a solidarita Richard Sulík. Dodal, že nadcházející prezidentské volby, volby do Evropského parlamentu i parlamentní volby v příštím roce jsou tři klíčové příležitosti, aby Slovensko vykročilo ze zmiňovaného rozcestí správným směrem.