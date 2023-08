Stovky lidí demonstrovaly za odvolání Blažka, ministr za nimi přišel

Praha - Stovky lidí dnes v Praze poblíž úřadu vlády demonstrovaly za odchod ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) z funkce. Před zahájením happeningu dorazil i Blažek a chtěl k účastníkům akce promluvit, pořadatelé ze spolku Milion chvilek mu to ale neumožnili. Lidé na ministra pískali a křičeli "hanba" a "demisi", s některými pak ministr diskutoval. Blažek čelí kritice kvůli setkání s lobbistou a bývalým poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým a kvůli kauze kupčení s městskými byty v Brně.

Na protestu se podle odhadu ČTK sešlo 200 až 300 lidí, někteří měli transparenty s nápisem "Blažek ven". Spolek Milion chvilek zároveň zahájil podpisovou výzvu za odvolání ministra, která by měla být doručena premiéru Petru Fialovi (ODS). Kristina Jochmannová z Milionu Chvilek uvedla, že spolek bude kauzu nadále sledovat a jednat, pokud to bude potřeba. Při happeningu se lidé skryli pod deštníky před vodou vystřikovanou hasiči, aby Blažkovi ukázali, jak se chovat při dešti. Blažek totiž setkání s Nejedlým v restauraci na pražském Žižkově vysvětluje tím, že se tam náhodně schoval před vydatnou bouřkou.

Organizátoři před zahájením Blažkovi řekli, že jim jeho vystoupení na demonstraci vybízející Fialu k jeho odvolání nepřijde vhodné. "Vysvětlení pana Blažka jsme už slyšeli skrze jeho sociální sítě nebo i skrze média dostatek a doteď za nás nikdy nebyla dostatečná," řekla ČTK Jochmannová. Podle spolku je Blažkovo chování dlouhodobě nepřípustné, dnešní demonstraci spolek nazval Poslední kapka Pavla Blažka. Tou byla podle spolku právě schůzka s Nejedlým.

Organizátoři uvedli, že na akci pozvali zástupce stran vládní pětikoalice, přišli však jen představitelé STAN a Pirátů. Jitka Černá (STAN) na demonstraci uvedla, že STAN dávají občanským demokratům prostor, aby učinili potřebné kroky k tomu, aby ODS neztratila voliče. Europoslanec Marcel Kolaja (Piráti) řekl, že odpovědnost za ministra nese strana, která ho nominovala. Lidé z davu mu odpovídali, že odpovědnost za vládu nesou všichni, tedy i Piráti.

Premiér Fiala dnes uvedl, že Blažek dostal kvůli setkání s Nejedlým od vedení ODS žlutou kartu a ví, co toto varování ve sportovní terminologii pro něj znamená. Fiala řekl, že mimo jiné přihlédl k dobrému hodnocení Blažkovy práce v čele ministerstva spravedlnosti. Pokud by se ale podle Fialy ukázalo, že ve vysvětlování kauzy neříkal pravdu, následovala by červená karta. To ve fotbale znamená vyloučení ze hry. Blažek kvůli schůzce z minulého týdne čelí kritice od koaličních partnerů.

Milion chvilek proti setrvání Blažka ve funkci protestoval už v březnu, kdy ministr čelil kritice v souvislosti se žádostmi o informace v kauze kupčení s městskými byty v Brně. Spolek tehdy namaloval červenou čáru před ministerstvo spravedlnosti. Chtěl tak Blažkovi vymezit "demokratické hřiště", které podle nich překračuje tím, že je ve střetu zájmů. Spolek ještě před nástupem Blažka do funkce napsal premiérovi otevřené dopisy, ve kterých ho žádal, aby ho do funkce nejmenoval.

V roce 2019 spolek Milion chvilek zorganizoval řadu demonstrací kvůli jmenování tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešové. V dubnu totiž rezignoval její předchůdce Jan Kněžínek (ANO) a stalo se tak v době, kdy žalobci informovali o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, která se týkala tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Vyvrcholením byla dvě více než čtvrtmilionová shromáždění na Letné v červnu a listopadu. Proti Benešové spolek pořádal demonstrace i předloni, a to kvůli odchodu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který mezi důvody svého konce označil i nátlak ze strany ministryně.