Stovky lidí demonstrovaly v Praze za ochranu zvířat

Praha - Stovky lidí v Praze protestovaly proti násilí, jehož se člověk dopouští na zvířatech. Na téměř dvouhodinový průvod centrem metropole vyrazily krátce po poledni z Klárova, přes Staroměstské náměstí a skončily v horní části Václavského náměstí. Praha se tak poprvé připojila ke světovým metropolím jako Londýn nebo New York a desítkám dalších měst po celé planetě. Demonstranti ve svých projevech zmiňovali i nespokojenost se současnou českou legislativou, která podle nich dostatečně nepostihuje týrání zvířat i takzvané množírny domácích zvířat.

Mezi demonstranty byli výrazně zastoupeni mladí lidé. Účastníci pochodu hlasitě skandovali hesla jako třeba: "Zvířata cítí bolest jako my, nesnáší klece jako my, prožívají radost jako my". Nesli i mnoho transparentů s nápisy: "Nejím své přátele" nebo "Jsem někdo, ne něco", jimiž upozorňovali na zvířecí práva, ale i například "Kvůli tobě umírám", "Konec doby ledové" nebo "Pes je přítel, ne mučící nástroj". Nápisy doplňovaly velké fotografie týraných nebo utýraných zvířat.

Pochod nazvaný The Official Animal Rights March pořádal spolek Otevři oči pod záštitou britské organizace Surge a podpořily ho další dvě desítky organizací. Před akcí pořadatelé avizovali, že by mělo jít o největší pochod za práva zvířat v české historii, přihlásilo se na něj zhruba 4,5 tisíce lidí. Na akci, která se obešla bez potyček, dohlížela policie. Dopravu omezila jen v místech, kudy pochod procházel. Kolem druhé hodiny odpolední ho ukončily na Václavském náměstí projevy organizátorů.

Akcí chtěli účastníci vyjádřit, že nesouhlasí s utrpením, které lidstvo způsobuje zvířatům, zejména těm hospodářským. Nedostatečné a neefektivní jsou v Česku podle nich i tresty za týrání zvířat, pachatele nelze postihnout. Navrhovali už proto změny v novele trestního zákoníku i kriminalizaci množíren. Ústavněprávní výbor však v novele ponechal podle ochránců zvířat výše trestních sazeb na stávající úrovni.

"Není zvýšený jediný trest, není zvýšená jediná sankce. V současné době jde do druhého čtení novela trestního zákoníku, která je naprosto vykostěná. Zvýšení sankcí má přitom dopad na možnost ukládání nepodmíněných trestů, na rozlišování, jestli se jedná o přečin nebo zločin," řekl ČTK advokát Robert Plicka.

Pokud to v novele nebude, tak se v ochraně zvířat a trestání pachatelů podle něj nic nezmění. Například spolek Hlas zvířat denně obdrží kolem pěti až deseti nových případů týrání zvířat. Na poslance, kteří změnili návrh novely, upozorňoval transparent "Válková, Benda, Ferjenčík - od zvířat máte vykřičník".