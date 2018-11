Brno - Několik stovek lidí se dnes navečer sešlo na náměstí Svobody v Brně při akci Brněnský sedmnáctý. Při ní si studenti připomínají události 17. srpna z let 1939 a 1989. Jeden z pořadatelů Michal Hořínek ČTK řekl, že se zapojili studenti všech šesti brněnských vysokých škol. V 19:00 vyrazí z náměstí lampionový průvod směrem ke Kounicovým kolejím, které se za druhé světové války staly vězením a popravištěm.

Akci pořádají studenti Masarykovy univerzity (MU), Vysokého učení technického (VUT), Mendelovy univerzity, Veterinární a farmaceutické univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění. Letos se k nim nově přidali i studenti státní Univerzity obrany. "Akce se koná proto, že nám nejsou jedno historické události 17. listopadu. Záleží nám na tom odkazovat na předešlé generace studentů. Chceme pokračovat v jejich odkazu," uvedl Hořínek.

Na náměstí zazněly písně včetně české a slovenské státní hymny, vystoupili řečníci a promítaly se dobové záznamy. V 19:00 vyjde lampionový průvod. "Je pietní připomínkou k roku 1939 a německé okupaci. Po cestě je několik historických zastávek, kde se za druhé světové války stala spousta strašlivých věcí. Končí se na Kraví hoře kousek od Kounicových kolejí, kde byli věznění studenti," řekl Hořínek.

Lampionový průvod povede přes Moravské náměstí a Komenského náměstí kolem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Stavební fakultu VUT, Právnickou Fakultu MU až ke Kounicovým kolejím.

Součástí Brněnského sedmnáctého je i otevření audiovizuální výstavy o průběhu komunistického režimu. Výstava je k vidění v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. Při zahájení výstavy promluvil bývalý ministr kultury a signatář Charty 77 Milan Uhde nebo pamětnice pronásledovaná režimem Zdena Mašínová.

V Brně se na protest proti Babišovi sešla asi tisícovka lidí

Kolem tisíce lidí přišlo dnes odpoledne v Brně na demonstraci proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Mnozí z nich drželi v rukou transparenty, které označovaly Babiše za podvodníka, lháře nebo agenta StB. Mluvčí policie Lenka Drahokoupilová ČTK řekla, že demonstrace byla klidná, bez konfliktů. Dav se zhruba po 40 minutách rozešel. Potom ale musela policie řešit konflikt mezi Babišovými příznivci a odpůrci na náměstí Svobody.

17.11.2018, 16:00, autor: ČTK/Lenka Horáková, zdroj: ČTK

Lidé se nakonec sešli na Malinovského náměstí místo na náměstí Svobody, jak se původně čekalo. Na transparentech byly nápisy jako "Babiše do koše", "Babiši, Zemane, stydím se za vás", "Zadlužování republiky", "Křivá přísaha na zdraví svých dětí", "Ne lžím a podvodům", "Táhni z Hradu, Babiš do vězení" a další.

Mezi řečníky byli i komunální politici. Končící místostarostka městské části Brno-střed Jasna Flamiková (SZ) řekla, že celá situace už je za hranicí toho, co se dá snášet. "Chceme, aby se morálka, slušnost a spravedlnost staly pilíři naší společnosti. Nechceme, aby naše země patřila jednomu člověku, který si tu bude dělat, co ho napadne. Člověku, o jehož osobních a morálních kvalitách víme až moc na to, abychom si od něj nechali ukrást naši zemi," řekla Flamiková.

Vyzvala politiky z hnutí ANO k jednání. "Když nedonutíte Andreje Babiše k odchodu z vlády, odejděte vy a přestaňte legitimizovat jeho jednání," řekla Flamiková. Dodala, že lidé by měli vytrvat v protestech.

Vystoupil také politik z městské části Brno-Černovice Ladislav Kotík (TOP 09). Podle něj nemůže za všechno jen Babiš. "Že je Andrej Babiš na vrcholu, umožnila i neschopnost našich tradičních politických stran a řada korupčních kauz. Současný prezident a předseda vlády vyhráli v demokratických volbách a my je musíme porazit ve volbách," uvedl Kotík. Podle něj by se lidé měli angažovat v politice.

Přestože byla demonstrace poklidná, policie po jejím ukončení musela řešit spory na náměstí Svobody. Na něm měl stánek Babišův zastánce, který sbíral podpisy pro to, aby se vláda ANO a ČSSD udržela. U jeho petičního stánku s nápisem "Nepřipustíme demisi vlády pod taktovkou demobloku, demožumpy" se zastavil hlouček lidí, kteří předtím odešli z Malinovského náměstí z protestu proti Babišovi. Podle svědků muže za stánkem provokovali, posmívali se mu a postrkovali ho. Vznikl z toho spor, který musela řešit policie. Muže se stánkem nakonec policisté vyzvali k tomu, aby je následoval na služebnu na podání vysvětlení, takže stánek už na náměstí nebyl. Mluvčí policie Drahokoupilová řekla, že policie konflikt na náměstí řešila. "Nedošlo ale k napadení. Nyní se věcí zabýváme," dodala.

Demonstranti vyšli do ulic kvůli situaci z posledních dní. Server Seznam Zprávy zveřejnil video se synem premiéra Andreje Babiše (ANO). V něm Andrej Babiš mladší tvrdí, že ho lidé z otcova okolí drželi na Krymu, protože si jeho otec přál, aby zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo. Otec i syn v kauze čelí obvinění z dotačního podvodu. Premiér Babiš odmítá, že by byl jeho syn unesen, podle něj je psychicky nemocný. Předseda vlády současnou situaci opakovaně označil za připravenou kampaň, která ho má dostat z politiky.