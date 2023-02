Stovky až tisíce lidí se sešly v centru Prahy na podporu Ukrajiny

Praha - Stovky až tisíce lidí se dnes sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy, aby připomněli, že před rokem Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Cílem organizátorů je, aby se Praha v den výročí invaze stala "hlasem Ukrajiny", chtějí také upozornit na firmy, které v Rusku i po vpádu vojsk do sousední země podnikají. Lidé v průvodu dojdou na Václavské náměstí, kde je naplánovaný další program. Zástupci policie počet účastníků pochodu nechtěli odhadovat.

Na Staroměstském náměstí se lidé sešli okolo 15:00. Zhruba po půl hodině se vydali Celetnou ulicí na náměstí Republiky, odkud zamíří na Václavské náměstí. V čele průvodu jdou lidé s transparenty, na kterých jsou loga firem, které pokračují v podnikání v Rusku. Transparenty na sobě mají červené skvrny, které mají symbolizovat krev, a lidé, kteří je nesou, mají ruce nabarvené načerveno.

Účastníci s sebou mají také ukrajinské vlajky nebo transparenty odsuzující Rusko a invazi. Velkou ukrajinskou vlajku nesou lidé rozvinutou mezi sebou také uprostřed průvodu.

Průvod je součástí iniciativy Light will win over darkness (Světlo zvítězí nad temnotou), kterou koordinují ukrajinští dobrovolníci. Podobné akce by se dnes měly konat například v Belgii, Finsku či Německu, řada jich je naplánovaná i na sobotu.

Policie k dnešním a víkendovým shromážděním v Praze připravila bezpečnostní opatření, na nichž se budou podílet policisté z pořádkové, dopravní i kriminální služby a také antikonfliktní tým, oznámila na twitteru. "Z poznatků nevyplývá, že by shromáždění měla být nějakým způsobem narušována, a věříme v jejich klidný průběh," uvedla.

Dnes uplynul rok rok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ruská armáda zahájila letecký i pozemní útok v ranních hodinách 24. února 2022. Agrese vyvolala obrovskou vlnu solidarity v České republice i zahraničí. Západní lídři kroky Moskvy odsoudili a země proti Rusku uplatňují sankce.

Na Malostranském náměstí připomíná odvahu Ukrajinců malba Amélie

Odvahu Ukrajinců, kteří se už rok brání invazi ruských vojsk, bude ode dneška po několik týdnů na Malostranském náměstí v Praze připomínat malba znázorňující ukrajinskou holčičku Amélii, jak stojí s kufrem v ruinách města. Dílo vytvořil a věnoval Poslanecké sněmovně přední český streetartový umělec Chemis. Velkoformátovou malbu dnes odhalili zástupci Sněmovny za účasti předsedkyně Markéty Pekarové Adamové a zástupce ukrajinského velvyslance Vitalije Usatyjea na balkonu sněmovního Paláce Smiřických s výhledem na Malostranské náměstí.

"Ukrajinci jsou odvážní, je to vidět každý den. A oni často na těch troskách stojí a mluví za to, aby Ukrajina byla svobodná," uvedl umělec. Malba ukazuje Amélii, kterou před rokem proslavily záběry, jak zpívá a dojímá tím dospělé v krytu. Podle umělce má dílo stejné téma jako zpěv dívky, a to ukázat, že Ukrajina stále žije.

Malá slavnost u Sněmovny byla jednou z celé řady akcí, které dnes po celém Česku připomenou, že přesně před rokem vpadla ruská vojska na Ukrajinu a zahájila zatím nekončící válečný konflikt. Některé pražské budovy včetně velvyslanectví několika zemí se už v noci rozsvítily v barvách ukrajinské vlajky. Hrůzy, které se na Ukrajině dějí, a zároveň solidaritu na druhé straně připomenula při odhalení díla Pekarová Adamová. Současně slíbila, že Česko bude těžce zkoušené zemi nadále pomáhat.

Chemis je jedním z nejvýznamnějších českých streetových umělců současnosti. Loni v březnu vytvořil v pražských Nuslích nástěnnou malbu s motivem holčičky schovávající se pod ukrajinskou vlajkou. V souvislosti se 100. výročím vzniku Československa vytvořil legendární malbu plačícího Masaryka na stěně kotelny u přírodovědecké fakulty v Olomouci.

Aktivisté před ruským velvyslanectvím symbolicky ukončili život agresora

Symbolickým happeningem před ruským velvyslanectvím v Praze dnes aktivistická skupina Kaputin vyjádřila naději na brzký konec války na Ukrajině. Aktéři krátké scénky beze slov usekali sekyrou v barvách ukrajinské vlajky údy velikému dravému ptáku se symbolem Z na hrudi, kterým se označují ruské jednotky na Ukrajině, a nechali ho před zraky přihlížejících vykrvácet. Výjevu přihlížela postava symbolizující spravedlnost, s miskami vah v ruce a s bílou páskou přes oči, krev z nakašírovaného zvířete stříkala i na ni.

Vedle spolku Kaputin se dnes před ruským velvyslanectvím sešli i zástupci dalších iniciativ či sdružení, které proti válce na Ukrajině protestují. Na cestě ke vstupu do velvyslanectví stály fotografie z míst, která kvůli válečným úderům plnila poslední měsíce média. Přítomní dnes také vyjádřili podporu Rusům, kteří žijí v Česku a nesouhlasí s válkou a s putinovským režimem.

"V tento den si připomínáme výročí ruské brutální invaze na území svrchovaného státu Ukrajina. Bylo to po osmi letech, kdy ruský režim v Ukrajině okupoval a zabíjel. Celou tu dobu byla reakce západního světa nedostatečná a dala možnost diktátorovi připravit ještě zrůdnější scénář, který se naplnil v únoru 2022," uvedli členové skupiny Kaputin v dnešním prohlášení.

"Civilizovaný svět musí porazit ruskou agresivitu, ruskou anticivilizaci. Náš happening symbolizuje to, že spravedlnost je možná pomalá a slepá, ale díky Ukrajině dostala do ruky jasnou a ostrou symbolickou sekeru. Ta dokáže utnout ruskou expanzi, ruské hrůzy. Bez západních zemí to ovšem nepůjde. Musíme vytrvat, musíme společně zvítězit," uvedli aktivisté, kteří svými veřejnými výstupy proti politice ruského prezidenta Vladimira Putina protestují dlouhodobě.