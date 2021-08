Stovka historických vozů dnes ráno vyrazí z centra Prahy do Bratislavy

Více než stovka historických automobilů se 11. srpna 2021 sjela do centra Prahy před budovu Autoklubu v pražské Opletalově ulici. Odtud další den ráno odstartuje do závodu 1000 mil československých. Jsou mezi nimi například vozy Aero, Praga nebo závodní Bugatti včetně zahraničních vozů.

Praha - Přes sto historických automobilů dnes ráno po šesté hodině odstartuje z centra Prahy do závodu 1000 mil československých. Účastníci závodu pojedou do Bratislavy, v sobotu odpoledne by se pak měli vrátit do české metropole. Na startu jsou historické vozy vyrobené do roku 1939, mezi nimi například závodní auta Bugatti, Praga nebo Aero.

První vozy vyrazí v 06:00, startovat budou za sebou v minutových intervalech. V Bratislavě budou vozy k vidění 12. a 13. srpna vždy od 16:00 hodin před budovou hotelu Carlton na Hviezdoslavově náměstí. Dojezd aut do Prahy se očekává v sobotu mezi 17:00 a 19:00.

Účastníci závodu se začali sjíždět do metropole před budovu Autoklubu v Opletalově ulici, odkud také dnes vyrazí, ve středu odpoledne. Tam je mohli až do večerních hodin obdivovat nadšenci do automobilových veteránů i kolemjdoucí. Podle ředitele závodu Miroslava Krejsy je naplněná kapacita závodu a některé zájemce už museli organizátoři odmítat.

Historické vozy budou závodit v šesti kategoriích podle obsahu válců. Závod bude mít tři etapy. První povede mezi Prahou a Bratislavou, následovat bude slovenská etapa a třetí etapa povede zpět do Prahy před budovu Národního technického muzea. Cestou zpět čeká jezdce zkouška zručnosti. Závod se nejede na maximální rychlost jako původně za 1. republiky, ale jako jízda pravidelnosti s úkolem co nejvíce se přiblížit průměrné rychlosti 45 km/h.

Letošní ročník se koná jako připomínka 120. výročí narození automobilového závodníka Bohumila Turka, jehož kariéru ukončila v roce 1935 havárie právě v závodě 1000 mil Československých.

Retro jízda, kterou pořádá Spolek 1000 mil Československých spolu s Veteran Car Clubem Praha, Autoklubem ČR a Design Veteran Car Clubem Bratislava každoročně od roku 2015, obnovuje tradici slavného automobilového závodu ze 30. let minulého století. Rychlostní závod cestovních automobilů se konal na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha - Bratislava - Praha a účastníci ji absolvovali dvakrát, celkově tedy téměř 1600 kilometrů.