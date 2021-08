Storyous: Provozovatelé restaurací by neměli zanevřít na odběr jídla s sebou

Praha - Provozovatelé restaurací by podle společnosti Storyous, která do stravovacích podniků dodává technologie a pokladní systémy, neměli zanevřít na odběr jídla s sebou. Zvážit by ale měli všechny možné zdroje příjmů včetně bezkontaktních služeb. Kromě omezení, která budou doprovázet případnou další vlnu pandemie koronaviru, může situaci v gastronomii negativně ovlivnit ukončení hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění. ČTK to řekl obchodní ředitel společností Storyous a SaltPay Jan Kosek.

Průměrná tržba na den a podnik byla letos v červnu podle Storyous o 15 procent vyšší než loni. Červencová data pak vykazují nárůst hodnoty o šest procent proti stejnému období loňského roku, a o 23 procent ve srovnání s prvním prázdninovým měsícem roku 2019. Z údajů Storyous dále vyplývá, že ceny v restauracích se za poslední dva roky zvýšily. Například smažený sýr v obědové nabídce stál předloni průměrně 118 korun, letos za něj lidé dají 135 korun.

Ačkoliv se podle Koska může situace z hlediska tržeb zdát na první pohled jako optimistická, většina restaurací má podle něj po znovuotevření stále problém dohnat ztráty a navíc se potýká s nedostatkem personálu. Po květnovém rozvolnění podle Storyous otevřelo o pětinu podniků méně, než kolik jich fungovalo předloni před vypuknutím pandemie.

"Věříme, že v rámci podzimní vlny pandemie koronaviru, která s největší pravděpodobností přijde, již vláda zasáhne chytřeji a citlivěji, s vědomím možných důsledků. V případě gastronomie by měla postupovat tak, aby případná omezení nebyla pro provozovatele likvidační. Okolní země, jako třeba Španělsko, jsou skvělým příkladem toho, jak lze nastavit restrikce způsobem, který zároveň umožní provozovatelům zajistit plynulý chod. Další kompletní uzavření by bylo fatálním pro další řadu podniků a v celkovém důsledku by to dále silně poškozovalo i ekonomiku země," řekl dále Kosek.

Kosek restauratérům doporučuje větší příklon k digitalizaci a využívání služeb s QR kódy. Ty jim podle něj umožní rozšířit poskytované bezkontaktní služby. V případě další vlny nákazy by se pak podle něj znovu více ke slovu dostal odběr jídla s sebou, což by provozovatelé gastronomických podniků měli mít na paměti.

Hosté v restauracích musejí být momentálně usazeni tak, aby měli mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru s výjimkou lidí u jednoho stolu. V provozovně nesmí být více lidí než je míst k sezení. U stolu mohou sedět nejvýše čtyři lidé, od září jich bude moci být šest. Do gastronomických podniků mají přístup jen lidé s dokončeným očkováním, lidé s negativním PCR nebo antigenním testem a ti, kteří v posledních 180 dnech nemoc covid-19 prodělali.