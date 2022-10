Stora otevřela ve Ždírci n. D. linku na dřevěné panely za dvě miliardy korun

Ždírec nad Doubravou (Havlíčkobrodsko) - Společnost Stora Enso Wood Products dnes u své pily ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku slavnostně otevřela novou linku na výrobu křížem lepených dřevěných panelů pro stavebnictví označovaných zkratkou CLT. Jejich použití podle firmy může zkrátit výstavbu domů proti klasickým stavbám z betonu až na třetinu. Použití dřeva je podle ní šetrnější k životnímu prostředí a lidé se v takových stavbách lépe cítí. Výrobní provoz za 79 milionů eur (v aktuálním přepočtu za víc než 1,9 miliardy korun) je zatím ve zkušebním provozu.

Podle ředitele ždíreckého závodu Martina Brebise bude produkce v první fázi určená hlavně na export do evropských zemí, například Rakouska, Německa a Francie. "Samozřejmě, věříme, že český trh bude postupně růst," řekl novinářům.

V Česku se zatím dají z těchto panelů především kvůli protipožárním předpisům stavět jen domy do 12 metrů výšky. Firma předpokládá, že se tyto normy podaří změnit. Podle jednatele Story Enso ČR Františka Víchy už neodpovídají inovativním produktům, jako je CLT. "V současné době běží projekt, který má změnit ty standardy, ty normativy, které se týkají materiálů ze dřeva," uvedl.

Společnost podle Víchy nemíří k tomu, aby se v ČR začaly z těchto materiálů stavět mrakodrapy. Snaží se o povolení budov vysokých alespoň 20 až 25 metrů, aby CLT panely mohly sloužit nejen ke stavbě běžných domků, ale i developerských projektů, veřejných budov a škol.

CLT se vyrábí ze sušeného řeziva ze ždírecké pily, které se lepí křížem. Počet vrstev závisí na použití panelů, jestli jde například o nosné zdi, příčky, schody nebo podlahy. Vrstvy musí být nejméně tři. Panely se v závěru obrábí CNC stroji, aby v nich byly připravené otvory pro dveře a okna nebo třeba na zásuvky.

Ve světě je z těchto CLT panelů postaveno okolo 20.000 budov, nejen v Evropě, ale také v Austrálii a Singapuru, uvedl Lars Völkel, ředitel divize EVP Wood Products. Z CLT panelů jsou vybudované i zbývající tři provozy Stora Enso, které tyto panely vyrábí, dva z nich jsou v Rakousku a jeden ve Švédsku. V ČR to možné nebylo, nová ždírecká výrobní hala je z betonu.

Stavba ve Ždírci nad Doubravou začala koncem roku 2020. První CLT panel tam byl vyrobený letos v srpnu. Na plnou roční kapacitu 120.000 metrů krychlových by se linka měla dostat do čtyř let. Pracovat by tam pak mělo 110 lidí.

Stora Enso zaměstnává ve Ždírci nad Doubravou okolo 600 lidí. Tamní pila, která patří mezi největší v ČR, ročně zpracovává skoro milion metrů krychlových kulatiny. Další ždírecký závod Stora Enso WP HV produkuje lepené dřevěné nosníky pro stavebnictví (KVH). Z pilin se tam vyrábí pelety na topení, kůra slouží k výrobě tepla a elektřiny. Areál je tak z velké části energeticky soběstačný.

Stora Enso sídlící ve Finsku má provozy v mnoha zemích, zaměstnává v nich 22.000 lidí. V ČR má kromě Ždírce nad Doubravou softwarové centrum v Ostravě a dřevařský závod v Plané u Mariánských Lázní.