Stoprocentní Karlovy Vary vyzvou Kladno, které má na kontě nulu

Praha - Hokejisté Karlových Varů budou v pátečním 3. kole extraligy hájit dosavadní stoprocentní bilanci proti Kladnu. Rytíři patří naopak k triu týmů, které čekají na první bodový zisk. Vedle nováčka soutěže mají nulu na kontě také Pardubice a Zlín. S Karlovými Vary zůstali bez porážky už po dvou odehraných kolech nové sezony pouze hokejisté Liberce a Mladé Boleslavi.

Energie překvapila výborným startem, v klubu, který má být podle prognóz právě s nejbližším soupeřem Kladnem hlavním kandidátem na sestup, ho ale nepřeceňují. "Jsou to jen první dva zápasy a my nesmíme létat hlavou v oblacích, ale musíme pokračovat v tvrdé práci. Nesmíme vůbec koukat na to, jestli jsme první nebo druzí. V pátek nás čeká další zápas a zase chceme bodovat," řekl útočník Jakub Flek. Mimo hru jsou Šafář a Gorčík. Otazníky jsou u startu útočníka Tomáše Rachůnka.

Kladno je po střetu s extraligovou realitou na opačném pólu tabulky. "My jsme věděli, že to bude pro nás strašně těžký. Máme tři kluky, kteří mají nějakou zkušenost s extraligou, navíc jsme potkali hned první víkend dva top kluby a rozdíl se tam zatím ukazuje. Problém je, že nedáváme góly," uvedl trenér David Čermák. Ke zlepšení by mohl pomoci návrat majitele klubu na led, Jágrův start je ale nadále nejistý.

Mladá Boleslav inkasovala za dva zápasy pouze dva góly a i díky tomu získala pět bodů ze šesti možných. Teď narazí na Kometu Brno. "Čeká nás série čtyř těžkých zápasů, všechno semifinalisté poslední sezony. Ty zápasy nás určitě prověří a hodně ukážou," odtušil asistent trenéra Pavel Patera. "Kometa bude těžký soupeř, ostatně jako pokaždé v posledních letech. Bude to náročný zápas na pohyb, na bruslení. Obě dvě strany do toho dají všechno, věřím, že to bude doslova reklama na hokej," doplnil obránce Marek Hrbas.

Kometa dala ve dvou zápasech jen dva góly ze hry. "Měli bychom pracovat na ofenzivě, ale Mladá Boleslav dobře bruslí, hodně forčekuje, takže jsme se zaměřovali na tento styl hry," řekl na dnešním setkání s novináři trenér Petr Fiala. Soupeř má nyní o tři body víc. "Je lepší hrát se soupeřem, který má grády, na startu soutěže je každý soupeř těžký. Je potřeba zabrat a nějaké body dovézt," řekl nový kouč Komety.

Zlín čeká moravské derby s Olomoucí, klub chystá mimořádná opatření pro diváky, zabrat musí i tým trenéra Antonína Stavjani, který dosud nezískal ani bod. "Nedokážeme zužitkovat tlak, který si vytvoříme," poukázal na hlavní důvod kouč, ale točit sestavou nehodlá. "Nebudeme dávat hlavu do mixéru, hráči si na sebe musí víc zvyknout a tým si musí sednout," dodal. V Olomouci vidí soka s vynikajícím gólmanem Konrádem a propracovanou defenzivou. "Moc gólů v zápase nepadne," prorokoval Stavjaňa.

Olomouc musela v obou úvodních zápasech do prodloužení, jednou uspěla, podruhé ne. "Jsme bohužel hrubě neproduktivní. Hrajeme dva zápasy a v obou jsme v šedesáti minutách vstřelili jen jedinou branku. Musíme více střílet a dávat více branek. Na jeden gól se prostě nevyhrává za tři body. To je velice těžké," řekl kouč Zdeněk Moták.

Vítkovice se díky skvělém obratu proti Třinci vyhouply do čela. Nyní je po úřadujícím šampionovi čeká vicemistr z Liberce, s nímž doma vyhrály posledních pět zápasů. "Znovu silný soupeř, se zatím opravdu úchvatnou ofenzivou. O to více musíme zlepšit hru na defenzivní straně a zrychlení reakcí po zisku kotouče. V případě zápasu s Libercem nemusí právě díky jejich výborné útočné síle platit pořekadlo, že čím víc gólů dáme, tím víc gólů máme," řekl trenér Jakub Petr.

Liberec sice dokázal soupeřům nasázet za dva zápasy 14 gólů, jenže také jich deset inkasoval. "Defenziva nám zatím nefunguje. Není to ale jen o obráncích nebo brankářích, je to práce všech pěti hráčů, co jsou na ledě. Víme, že jsme ofenzivně laděný tým, musíme ale defenzivní činnost jednoznačně zlepšit," uvedl útočník Michal Birner.

Hradec Králové vyzve v souboji dvou účastníků Ligy mistrů Plzeň s touhou revanšovat se fanouškům za úvodní zápas sezony, v němž prohráli 3:6 s Libercem. "Do příštích zápasů se musíme vyvarovat chyb a zbytečně soupeři nenabízet šance. Dělali jsme je s Libercem i minule na ledě Kladna," řekl obránce Oskars Cibulskis.

Plzeň naopak v prvním domácím vystoupení ukázala, že vedle síly v útoku umí zahrát zodpovědně i směrem dozadu, což tak rozhodně nevypadalo v jejím prvním zápase na ledě Sparty (6:7 v prodl.). "Určitě nechceme dostávat tolik gólů jako na Spartě. Je to pro nás důležité do dalších zápasů," řekl útočník Tomáš Mertl.

Litvínov má za dva vstřelené góly na kontě tři body, jeho dalším soupeřem budou Pardubice. "Zatím nedokážeme využít početní výhody, na nich je třeba zapracovat, ale naposledy v Plzni nás srazily spíš fauly. Jednu třetinu jsme strávili na trestné lavici," mrzelo trenéra Jiřího Šlégra.

Dynamo v neděli doma selhalo s Karlovými Vary. "Pokračovali jsme ve stejně špatném výkonu, co jsme předvedli už v pátek. Opět nám chyběl elán, přestože to byl po dlouhé době domácí zápas a první v sezoně. S takovým nasazením se hrát nedá. Pro nás trenéry je to téma k zamyšlení a nalezení rychlého řešení, které nebudeme odkládat," konstatoval kouč Ladislav Lubina.

Statistické údaje před pátečním 3. kolem Tipsport extraligy: HC Energie Karlovy Vary (2.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 2 zápasy/3 body (0 branek + 3 asistence) - Jakub Strnad 2/3 (1+2). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 1,50 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 95,08 procenta - Lukáš Cikánek 6,73 a 84,51, Adam Brízgala 0 a 100. Zajímavosti: - Energie zůstává jediným stoprocentně úspěšným celkem v novém ročníku. V pátek doma zdolala Zlín 2:1 a v neděli vyhrála v Pardubicích 5:2. - Nováček Kladno čeká na první bodový zisk. V pátek Rytíři prohráli v Třinci 2:6 a v neděli doma s Hradcem Králové 2:5. - Energie ve vzájemných zápasech v extralize, kde se s Kladnem potkala naposledy v sezoně 2013/14, vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. Soutěžní duely sehrály spolu oba celky naposledy v baráži v roce 2018 a Karlovy Vary po úvodní prohře třikrát v řadě vyhrály. - Karlovy Vary hostily Kladno 22. srpna v přípravě a vyhrály 7:1. - Obránce Matěj Stříteský z Karlových Varů v pátek oslaví 29. narozeniny. HC Verva Litvínov (10.) - HC Dynamo Pardubice (13.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: František Gerhát, Jan Myšák oba 2/1 (1+0) - Robert Kousal 2/3 (1+2). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 1,50 a 95,95 - Ondřej Kacetl 3,65 a 86,54, Tomáš Vlk 10,00 a 50,00. Zajímavosti: - Litvínov v pátek v úvodním utkání doma porazil Kometu Brno 2:1 a v neděli prohrál v Plzni 0:2. - Pardubice čekají na první zisk v ročníku. V úvodním kole prohrály v Mladé Boleslavi 1:4 a potom podlehly doma Karlovým Varům 2:5. - Litvínov proti Dynamu čtyřikrát za sebou naplno bodoval a Pardubice naposledy uspěly loni 3. listopadu, kdy vyhrály na severu Čech 4:3. - Slovenský brankář Jaroslav Janus z Litvínova oslaví v sobotu 30. narozeniny. BK Mladá Boleslav (4.) - HC Kometa Brno (11.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Lukáš Žejdl 2/2 (2+0) - Jan Hruška, Jakub Orsava, Jan Štencel všichni 2/1 (1+0). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 0,98 a 96,77 - Karel Vejmelka 1,45 a 95,45. Zajímavosti: - Mladá Boleslav drží v sezoně neporazitelnost. Na úvod vyhrála doma nad Pardubicemi 4:1 a potom zvítězila v Olomouci 2:1 v prodloužení. - Kometa čeká na plný bodový zisk. Po prohře v Litvínově 1:2 zvítězila doma nad Třincem 2:1 po samostatných nájezdech. - Bruslařský klub vyhrál ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou a ztratil jediný bod. Kometa uspěla naposledy 8. prosince 2017, kdy doma zvítězila 4:1. PSG Berani Zlín (12.) - HC Olomouc (9.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 2/2 (1+1) - David Škůrek 2/2 (1+1). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,56 a 89,58, Daniel Huf 0 a 0 - Branislav Konrád 1,41 a 94,83. Zajímavosti: - Zlín čeká na první bodový zisk v sezoně. V pátek prohrál v Karlových Varech 1:2 a v neděli doma s Vítkovicemi 2:3. - Olomouc si v obou dosavadních duelech v ročníku zahrála nastavení. V úvodním kole vyhrála na ledě Vítkovic 2:1 v prodloužení a potom doma podlehla Mladé Boleslavi 1:2 v prodloužení. - Hanáci ve vzájemných zápasech třikrát za sebou naplno bodovali, Zlín naposledy uspěl 21. října loňského roku, kdy zvítězil 4:0. - V přípravě před sezonou sehrála Olomouc se Zlínem dva zápasy a oba vyhrála - venku 3:2 v prodloužení a doma 2:0. - Zlínský útočník Jakub Šlahař může sehrát v neděli v Plzni 100. zápas v extralize. - Slovenský gólman Branislav Konrád může v neděli proti Karlovým Varům odchytat 200. duel v české nejvyšší soutěži. HC Vítkovice Ridera (1.) - Bílí Tygři Liberec (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 3/4 (1+3) - Michal Birner 2/7 (4+3). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,50 a 94,25, Daniel Dolejš 1,85 a 93,10 - Justin Peters 5,63 a 85,37, Marek Schwarz 4,00 a 77,78. Zajímavosti: - Ostravané bodovali ve všech třech duelech v nové sezoně. Po úvodní prohře doma s Olomoucí 1:2 v prodloužení vyhrály ve Zlíně 3:2 i doma nad Třincem 4:3. - Bílí Tygři si drží v ročníku neporazitelnost. Zvítězili v Hradci Králové 6:3 i doma nad Spartou 8:7 v prodloužení. - Liberec prohrál na ledě Vítkovic pětkrát za sebou a naposledy tam uspěl 20. listopadu 2016, kdy vyhrál v Ostravě 2:0. - Liberecký útočník Jaroslav Vlach může sehrát 300. zápas v extralize. - Liberecký obránce Petr Kolmann v pátek oslaví 31. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (8.) - HC Škoda Plzeň (6.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Oskars Cibulskis 2/3 (1+2) - Milan Gulaš 2/6 (3+3). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 4,00 a 80,49 - Dominik Frodl 3,36, 82,93 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec se pokusí o první domácí body v sezoně. V úvodním kole doma podlehl Liberci 3:6 a následně vyhrál v Kladně 5:2. - Plzeň v obou zápasech v nové sezoně bodovala. Po porážce na Spartě 6:7 v prodloužení vyhrála doma nad Litvínovem 2:0. - Plzeň vyhrála nad Hradcem Králové pětkrát za sebou a ztratila jediný bod. Mountfield naposledy uspěl 10. prosince 2017, kdy zvítězil doma 6:0. Další program: Neděle 22. září - 4. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov, 16:00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav, Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera, 16:30 HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín, 17:00 HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary, HC Kometa Brno - HC Sparta Praha, HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové.