Stoper Lischka napodruhé přestoupil z Jablonce do Sparty

Praha - Fotbalový stoper David Lischka přestoupil z Jablonce do Sparty, s níž podepsal tříletou smlouvu. Kluby o tom informovaly na svých webech. Jednadvacetiletý obránce měl na Letnou zamířit už v lednu, zdravotní prohlídka však u něho objevila problémy se srdcem a z transferu tak sešlo.

Lischka v únoru podstoupil čtyřhodinovou kardiochirurgickou plastiku aortální chlopně. Na konci dubna se vrátil k tréninku a 26. května v závěrečném kole nadstavby proti Liberci naskočil do hry na poslední minutu.

"Musím říct, že jsem strašně šťastný, že jsem po půl roce zase zpátky na Spartě a že to všechno dopadlo. Už před operací jsem snil o tom, že se k tomuhle přestupu jednou vrátíme, i když jsem se v té době snažil dělat hlavně postupné krůčky. Fyzicky jsem teď stoprocentně připravený," citoval Lischku sparťanský web.

"David Lischka prokázal v posledních měsících mimořádnou mentální sílu. To, že nakonec podepisuje smlouvu ve Spartě, si musel opravdu vybojovat. Myslím tím vybojovat jiným, ještě mnohem náročnějším způsobem než ostatní kluci," řekl klubový ředitel Tomáš Rosický.

"Obléknout sparťanský dres pro něj byl sen a stálo mu za to nevzdat se a projevit velkou odvahu. A hráče, kteří se za žádné situace nevzdávají, chceme ve Spartě mít," uvedl bývalý hráč Dortmundu či Arsenalu.

"Jsme přesvědčeni nejen o jeho charakterových a osobnostních kvalitách, ale také o fotbalových dovednostech. Davidovy výkony v podzimní části sezony v Jablonci totiž byly velmi dobré. Proto jsme o něj usilovali už v zimě. Od nás teď dostane čas, aby se mohl dostat zpět do formy, ve které byl ještě před půl rokem," prohlásil Rosický.

Lischka přestoupil do Jablonce z Hlučína v roce 2015. Po hostováních v Ostravě, Varnsdorfu a Karviné si vybojoval místo v základní sestavě. Na podzim si se Severočechy zahrál premiérově základní skupinu Evropské ligy. V březnu byl zvolen Talentem roku. V nejvyšší soutěži odehrál 40 zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky.

"Na Jablonec budu vzpomínat jenom v dobrém. Přestoupil jsem sem z Hlučína v sedmnácti letech a zažil jsem tady toho hrozně moc. Rok 2018 pak byl pro mou kariéru zlomový. Moc jsem si poslední rok užil a všem bych za to chtěl poděkovat. Moc děkuji spoluhráčům, realizačnímu týmu a klubu, že mi dali tu možnost hrát tady za Jablonec," prohlásil Lischka pro jablonecký web.

"Povedlo se nám spousta věcí a moc jsem si to užil. A díky tomu všemu přišla nabídka jít do Sparty. Je to pro mě velká výzva a taky čest být v takovém klubu, jako je Sparta," dodal.