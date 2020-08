Stoper Hancko bude i v příští sezoně hrát za Spartu

Praha - Slovenský fotbalový obránce Dávid Hancko zůstává ve Spartě. Letenský celek dnes na svých internetových stránkách informoval o tom, že se s Fiorentinou domluvil na prodloužení hostování dvaadvacetiletého stopera o další sezonu.

Stejně jako při Hanckově loňském příchodu na Letnou je i nyní součástí dohody možnost změnit hostování v přestup. Před rokem činila opce šest milionů eur (asi 158 milionů korun), tolik však Pražané zaplatit nechtěli. Nyní by podle médií měla být částka poloviční.

"V době koronavirové pauzy probíhala jednání s trenérem Kotalem, na kterých jsme se bavili o skladbě mužstva pro další sezonu. Shodli jsme se, že setrvání Dávida je naší jasnou prioritou. Máme za sebou složitá vyjednávání, pracovali jsme na tom opravdu dlouhou dobu," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

"Samotný Hanci sehrál velkou roli v tom, že bude minimálně další rok oblékat náš dres. Dal jasně najevo, že chce bezpodmínečně zůstat. Dávid udělal pod trenérem Kotalem velký pokrok a prokázal potenciál a kvalitu, kvůli kterým jsme ho před rokem přiváděli. Věříme, že u nás i nadále bude růst," přidal Rosický.

Jeho slova potvrdil i Hancko. "Vedení Sparty i agent odvedli skvělou práci, ale nejdůležitější bylo, že já jsem to tak chtěl. I navzdory tomu, že nevyšel ten přestup, tak jsem řekl, že pro příští sezonu tu stejně chci zůstat. Dohodli jsme se na možnosti dalšího hostování. Nebylo to snadné, ale jsem rád, že to vyšlo a stihlo se to ještě včas," prohlásil slovenský stoper.

Hancko za Spartu odehrál v první lize 19 zápasů, dal dvě branky a patřil k nejlepším hráčům. Letenským pomohl k třetímu místu v tabulce a vítězství v poháru, kterým Pražané ukončili šestileté čekání na trofej. Slovenský reprezentant před odchodem do Fiorentiny nastupoval také za Žilinu.

Pro Spartu jde o čtvrtou letní posilu. Klub už přivedl stopera Ondřeje Čelůstku, Bulhara Martina Minčeva a slovenského brankáře Dominika Holce. Letnou naopak opustil jeden z nejlepších hráčů uplynulé sezony záložník Guélor Kanga, který se s klubem nedohodl na nové smlouvě.