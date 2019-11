Stoper Čelůstka označil svůj postupový gól na ME za osudový

Plzeň - Vítězným gólem na 2:1 v kvalifikačním duelu proti Kosovu zajistil Ondřej Čelůstka českým fotbalistům postup na mistrovství Evropy 2020. Třicetiletý stoper zaznamenal v 17. reprezentačním utkání druhou branku. Bez jednoho dne se trefil přesně po šesti letech. Poprvé skóroval 15. listopadu 2013 v přípravném duelu proti Kanadě. Čelůstka to označil za osudové.

"Že to bude šest let, jsem se dozvěděl až teď od vás. Hodně osudové bych řekl. Zaskočili jste mě, že to je na den. Nevím, jestli tam symbolika hraje nějakou roli. Těší to moc," řekl novinářům Čelůstka. Češi postoupili na Euro i posedmé v samostatné historii.

V 79. minutě dokonal Čelůstka obrat českého týmu, když tečoval hlavičku Alexe Krále. "Někdy i tyhle góly nepadají lehce. Naštěstí jsem byl v pravý čas na pravém místě a tečoval jsem to kolenem do brány. Myslím si, že už jsem dal hezčí góly v kariéře, ale samozřejmě tento byl vítězný, postupový, takže to těší moc. Dostali jsme se díky tomu na Euro. Ve 30 letech to beru jako svůj další splněný fotbalový sen," uvedl Čelůstka.

Protože si spoluhráči mysleli, že se trefil Král, běželi s ním oslavovat na druhou stranu, než kam běžel Čelůstka. "Dělali jsme si z toho srandu v kabině, protože jediný, kdo to zaregistroval, kdo tomu stál nejblíž a viděl to, byl 'Kobra' (Ondrášek). Ten jediný se se mnou běžel radovat k praporku. Kdyby nebylo 'Kobry', tak se tam raduju sám. Všichni ostatní běželi ke druhému praporku," prohlásil zlínský rodák.

Výběr trenéra Jaroslava Šilhavého si podle něj postup mezi nejlepších 24 mužstev na šampionát zasloužil více než jeho balkánský soupeř. "Upřímně si myslím, že i v Kosovu vytěžili hodně z toho, co měli. Nepřehrávali jednoznačně týmy Bulharsko a Černou Horu jako my. Dneska se opravdu potvrdilo, že jsme byli lepším týmem. Viděl bych to jako jednoznačné, kdo měl postoupit po Anglii ze skupiny. Anglie je suverén, za mě momentálně v top trojce na světě nejsilnějších týmů," konstatoval Čelůstka.

V reprezentaci debutoval právě proti Kanadě v roce 2013, ale pravidelně začal nastupovat až v minulém roce. Vítězný gól i postup na Euro proto bere jako zadostiučinění. "Řeknu vám to otevřeně, upřímně, jak to je. Cítím to jako velkou satisfakci, protože roky mě to míjelo. Nebylo to úplně jednoduché, ale vyplatilo se to. Nezůstal jsem na místě. Pořád jsem na tom dělal, aby se to povedlo, a jsem za to strašně rád," uvedl Čelůstka.

"Věřil jsem tomu a vzpomínám si na den, kdy mi taťka, který hrál fotbal také profesionálně za Zlín, říkal, že se tam objevím, že se všechno v dobré otočí. Beru od něho spoustu věcí, beru od něho kritiku jak negativní, tak pozitivní. Věřil jsem i jeho slovům a pracoval jsem a teď se mi to plní," prohlásil někdejší hráč Slavie, Norimberku či Sunderlandu.

Jména soupeřů na mistrovství Evropy se Češi dozvědí 30. listopadu. "Osobně se na to těším strašně moc. Kolikrát se mi ještě poštěstí hrát Euro? Nejsem nejmladší," řekl Čelůstka.