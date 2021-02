Stomatologové si vyberou prezidenta na další období

Praha - Sněm České stomatologické komory si dnes zvolí nové vedení pro období do roku 2025. Funkci prezidenta komory bude obhajovat Roman Šmucler. Má dva protikandidáty, o post se bude ucházet majitel firmy Herbadent Pavel Smažík a majitel a lékař stomatologického centra v Příbrami Jiří Hrabák. Sněm začne v 10 hodin v pražském kongresovém centru.

Šmucler, který komoru vede od roku 2017, se domnívá, že komora bude muset v následujícím období řešit ekonomickou krizi, která stomatologii zasáhla. Podle Šmuclera zubařům v prvním pololetí loňského roku klesly příjmy od zdravotních pojišťoven o pět procent. Komora by proto měla vyjednat se zdravotními pojišťovnami udržení, případně i navýšení plateb. Obor se podle Šmuclera se nyní potýká také s tím, že do důchodu odcházejí populačně silné ročníky zubařů a je třeba je nahradit.

Pavel Smažík, vystudovaný zubař a podnikatel, který dodává potřeby a služby pro stomatologii, by chtěl mimo jiné to, aby komora zlepšovala obraz stomatologie u veřejnosti, vyjednala se státními orgány a pojišťovnami bonifikaci především preventivní péče, péče o děti a péče v okrajových lokalitách. Komora by také měla pomáhat zatraktivnit podmínky zubařských praxí v místech, kde je stomatologická péče nedostatečná, tedy především mimo velká města. Měla by podle něj rovněž řešit za své členy maximum administrativy a bojovat za snižování administrativní zátěže.

Jiří Hrabák za své priority označil mimo jiné snížení byrokratické zátěže zubařů nebo zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven za hrazené výkony. Problém je podle něj především v úhradách péče o dětské pacienty. Chtěl by také vytvořit informační kanál dostupný všem členům komory, který bude obsahovat nutné informace pro denní chod jejich praxe.