Stoltenberg varoval před předčasným stažením NATO z Afghánistánu

Brusel/Washington - Za předčasné stažení sil z Afghánistánu by Severoatlantické aliance zaplatila velmi vysokou cenu. Řekl to dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který zjevně reagoval na informace amerických médií, podle nichž chce americký prezident Donald Trump urychlit stahování vojáků ze zahraničních misí.

"Čelíme nyní těžkému rozhodnutí. Jsme v Afghánistánu téměř 20 let a žádný ze spojenců z NATO nechce zůstávat déle, než je nezbytné. Zároveň by ale byla cena za to, kdybychom odešli příliš brzy nebo nekoordinovaně, velmi vysoká," uvedl Stoltenberg.

Z Afghánistánu by se podle generálního tajemníka mohla v takovém případě opět stát "základna mezinárodních teroristů, kteří plánují a organizují útoky v našich zemích". Teroristická organizace Islámský stát (IS) by podle něj mohla například obnovit v Afghánistánu svůj chalífát, o který přišla v Sýrii a Iráku.

Stoltenberg prohlášením podle všeho reagoval na informace několika amerických médií, podle kterých se dosluhující prezident Donald Trump rozhodl urychlit stahování amerických vojáků ze zahraničí.

Podle stanice CNN se velitelé americké armády připravují na snížení počtu amerických vojáků v Afghánistánu z nynějších asi 4500 až 5000 na zhruba 2500. Do vlasti by se vojáci měli vrátit do 15. ledna. Demokrat Joe Biden, který se podle prognóz amerických médií stane příštím šéfem Bílého domu, by měl být inaugurován 20. ledna.

Informace amerických médií oficiálně nepotvrdil ani Bílý dům, ani Pentagon. Na ministerstvu obrany přitom Trump v posledních dnech provedl řadu změn, mimo jiné odvolal dosavadního ministra Marka Espera, kterého nahradil Chris Miller. Lidé loajální vůči Trumpovi se dostali i do některých dalších funkcí v civilním vedení Pentagonu.

Proti předčasnému stažení USA z Afghánistánu se vyslovilo i několik republikánských politiků včetně lídra senátní většiny a Trumpova spojence Mitche McConnella.

NATO převzalo velení mise ISAF v Afghánistánu v roce 2003, dva roky po americké invazi. V roce 2014 začalo s výcvikem afghánských sil. Nyní má v zemi asi 12.000 vojáků. Stoltenberg dnes zdůraznil, že i kdyby USA své vojáky ze země stáhly, bude NATO v misi pokračovat podle plánu do roku 2024.

Podle amerických médií se chystá Trump omezit také počet amerických vojáků v Iráku. Podle CNN jich jsou v této blízkovýchodní zemi nyní 3000 a do vlasti by se jich mělo vrátit 500. Podle The New York Times chce prezident stáhnout také skoro všechny americké vojáky ze Somálska, kde jich působí 700.