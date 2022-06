Stoltenberg: Válka Ruska na Ukrajině může trvat roky

Berlín - Válka Ruska na Ukrajině může trvat roky. Řekl to v rozhovoru s německým listem Bild am Sonntag generální tajemník Severoatlantické aliance (NATO) Jens Stoltenberg. Proto by se podle něj nemělo polevit v podpoře Ukrajiny.

"Musíme se připravit na skutečnost, že to bude trvat roky. Nesmíme polevit v podpoře Ukrajiny," řekl Stoltenberg. "I když náklady jsou vysoké, nejen kvůli vojenské podpoře, ale také kvůli růstu cen energií a potravin." To se však podle něj nedá srovnávat s cenou, kterou Ukrajina denně platí mnoha lidskými životy, napsala agentura DPA.

Stoltenberg již tento týden uvedl, že na summitu NATO v Madridu by podle očekávání měl být schválen balíček pomoci pro Ukrajinu, který zemi pomůže s přechodem ze staré, sovětské výzbroje ke standardnímu vybavení NATO. Summit se uskuteční tento měsíc.

Šéf NATO očekává, že Ukrajina bude schopna znovu vytlačit ruské jednotky z Donbasu za pomoci dalších dodávek zbraní ze Západu. "Ukrajinci statečně vzdorují ruským okupantům," řekl listu. Dodal ale, že NATO nebude zasahovat do samotných bojů. "Pomáháme této zemi, ale vojáky NATO na Ukrajinu nepošleme."