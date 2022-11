Stoltenberg: V Polsku vybuchla ukrajinská střela, odpovědná je Moskva

Varšava/Brusel - Výbuch v Polsku podle předběžných zjištění NATO zřejmě způsobila střela ukrajinské protivzdušné obrany namířená proti ruské raketě. Prohlásil to dnes generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg po mimořádné schůzce velvyslanců členských zemí svolané kvůli incidentu, při němž na východě Polska zemřeli v úterý dva lidé. NATO podle něj nemá náznaky, že by šlo o úmyslný čin nebo že by Rusko chystalo útok na území aliance. Z exploze však podle něj nelze vinit Ukrajinu, která pouze bránila své území.

"Není to chyba Ukrajiny, konečnou odpovědnost nese Rusko, neboť pokračuje ve své nelegální válce proti Ukrajině," řekl šéf aliance.

Třicítka aliančních zemí je podle něj připravena na to, že konflikt na Ukrajině může mít přímé důsledky i pro území členských států. Spojenci budou podle něj nadále situaci blízce monitorovat a koordinovat svůj postup. O konkrétním posilování protivzdušné obrany na východě aliance však podle něj dnes nebyla řeč.

Duda: Raketu, která zasáhla Polsko, patrně vystřelili Ukrajinci, šlo o nehodu

Raketu, která v úterý zasáhla obec na východě Polska poblíž ukrajinských hranic a vyžádala si v ní dvě oběti, patrně vystřelila ukrajinská protivzdušná obrana, řekl dnes podle tiskových agentur polský prezident Andrzej Duda. Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že šlo o úmyslný útok. Pravděpodobně se tak jednalo o nehodu. Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki uvedl, že Polsko možná po úterním incidentu nakonec nebude muset aktivovat článek 4 Severoatlantické smlouvy.

"Střela, která dopadla na polské území, byla pravděpodobně ruským výrobkem ze 70. let. Nemáme ale žádné důkazy, že byla vypálena z Ruska. Je vysoce pravděpodobné, že patřila ukrajinským obranným silám," citovala prezidenta polská tisková agentura PAP. Duda podle agentury Reuters dodal, že patrně šlo o protiletadlovou raketu S-300.

Také americký prezident Joe Biden dříve řekl, že soudě podle trajektorie nejspíše střela z Ruska neletěla. Ukrajina se v úterý bránila masivním ruským útokům na energetickou infrastrukturu, které byly podle Kyjeva nejrozsáhlejší od začátku války. Rakety S-300 ruské výroby používají ve válce na Ukrajině obě strany.

Varšava stále zvažuje možnost aktivování článku 4 Severoatlantické smlouvy, ale zdá se, že to nakonec možná nebude potřeba, sdělil polský premiér Morawiecki, který vystoupil na stejné tiskové konferenci jako Duda. Aktivace článku by znamenala, že členové NATO by zahájili formální konzultace, na nichž by projednali, zda existuje pro Polsko hrozba a jakým způsobem jí lze čelit.

Rusko několikrát popřelo, že by mělo s úterním incidentem cokoli do činění. Ukrajinská prezidentská kancelář ale uvedla, že z incidentu je v první řadě potřeba vinit Rusko, které válku na Ukrajině rozpoutalo.

AP: Raketou, jež zasáhla Polsko, se asi Ukrajina snažila sestřelit ruskou střelu

Raketu, která v úterý zasáhla Polsko, vypálily podle předběžných zjištění zřejmě ukrajinské ozbrojené síly, které mířily na přilétající ruskou střelu. Napsala to dnes agentura AP s odvoláním na tři nejmenované americké činitele. Polské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že ve vsi Przewodów na východě země nedaleko hranic s Ukrajinou dopadla raketa vyrobená v Rusku, zemřeli dva lidé. Nespecifikovalo, kdo raketu vypálil. Podle zdroje agentury Reuters ze Severoatlantické aliance řekl dnes americký prezident Joe Biden na jednání zástupců G7 a NATO, že výbuch způsobila střela ukrajinské protivzdušné obrany. Již dříve Biden řekl, že vzhledem ke trajektorii střely je nepravděpodobné, že by raketa byla odpálena z Ruska.

Ukrajinu a její energetickou infrastrukturu v úterý znovu zasáhla smršť střel odpálených z Ruska. Předběžná zjištění naznačují, že inkriminovanou raketu vypálily ve snaze zastavit přilétající ruskou střelu ukrajinské ozbrojené síly, uvedli podle AP tři nejmenovaní američtí činitelé, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, jelikož nemají oprávnění o záležitosti veřejně hovořit.

Toto hodnocení a také Bidenův komentář stojí v rozporu s úterními informacemi vysoce postaveného představitele amerických zpravodajských služeb, který agentuře AP řekl, že hranice Polska překročily ruské rakety. Mluvčí polské vlády později oznámil, že země zvýší pohotovost mimo jiné u některých vojenských jednotek. Varšava zároveň uvedla, že zvažuje aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy, jenž znamená konzultace v případě ohrožení některé z členských zemí NATO.

Polský prezident Andrzej Duda byl ohledně původu střely opatrnější než polské ministerstvo zahraničí a uvedl, že úřady zatím s jistotou neví, kdo ji odpálil ani kde byla vyrobena, podotkla dříve AP. Uvedl, že byla "s největší pravděpodobností" zkonstruována v Rusku, ale tato informace se ověřuje. Moskva už dříve své zapojení popřela.

Francie vyzvala k "maximální opatrnosti" ohledně původu rakety, protože "mnoho zemí" v regionu má stejný typ zbraní, citovala dnes agentura AFP Elysejský palác.

Výbuch v Polsku přiměl Bidena ke svolání mimořádné schůzky představitelů zemí G7 a NATO, kteří se účastnili summitu G20 v Indonésii. Setkání zástupců členských zemí NATO začalo dnes dopoledne v Bruselu. Úmyslný nepřátelský útok na člena Severoatlantické aliance by mohl vyvolat kolektivní vojenskou reakci NATO, podotkla AP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že Polsko zasáhly ruské rakety a situaci označil za "významnou eskalaci" konfliktu, který letos rozpoutalo Rusko. Představitel ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak dnes řekl, že za jakékoli "incidenty s raketami" nese odpovědnost Rusko, které masivně útočí na Ukrajinu.

Úlomky z místa výbuchu v Polsku pochází z ukrajinské rakety, tvrdí Rusko Úlomky z místa výbuchu u polské obce Przewodów jsou z ukrajinské protiletecké rakety S-300, uvedlo dnes ruské ministerstvo obrany, podle kterého to zjistili jeho experti ze zveřejněných snímků. Ministerstvo rovněž tvrdí, že na Ukrajinu v úterý udeřilo přesně naváděnými střelami, které zasáhly pouze ukrajinské území a k ukrajinsko-polské hranici se dostaly nejblíže na 35 kilometrů, napsala agentura RIA Novosti. "Prohlášení různých ukrajinských zdrojů a zahraničních představitelů o údajných 'ruských raketách', které dopadly do obce Przewodów jsou úmyslnou provokací s cílem zvýšit napětí," uvedlo ruské ministerstvo obrany. Podobně jako při dřívějších útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a města ministerstvo uvedlo, že koordinovaný úder byl dílem Moskvy, při kterém byly zasaženy všechny vytyčené cíle. Ty se však podle Ruska nacházely pouze na území Ukrajiny včetně západu země, ale ne blíže než 35 kilometrů od polských hranic. Rakety S-300 používají obě strany. Ačkoliv jsou určeny k sestřelování vzdušných cílů, Rusko je v nynější fázi války proti Ukrajině používá k ostřelování pozemních cílů, protože zřejmě již vyčerpalo zásoby vhodnějších zbraní. Rakety S-300 se při palbě na pozemní cíle vyznačují značnou nepřesností. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil vzniklou situaci okolo incidentu v Polsku za "hysterickou, zběsilou, rusofobní reakci, která se nezakládá na žádných datech". Stejně jako podle ministerstva obrany i podle Peskova úlomky v Polsku pochází ze systému S-300.

Pokud má někdo vinu za incidenty s raketami, tak jedině Rusko, uvedl Kyjev

Pokud nese někdo vinu za "incidenty s raketami", tak je to Rusko, řekl agentuře Reuters představitel ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Jeho vyjádření následuje poté, co americký prezident Joe Biden řekl, že raketa, která v úterý na východě Polska zabila dva lidi, nejspíše nebyla vypálená z Ruska.

"Podle mého názoru se musíme držet jediné logiky. Válku začalo a vede Rusko. Rusko na Ukrajinu masivně útočí řízenými střelami," uvedl Podoljak.

Raketa, která byla podle polského prezidenta Andrzeje Dudy s největší pravděpodobností ruské výroby, zasáhla sušírnu obilí na východě Polska v den, kdy se Ukrajina bránila rozsáhlým vzdušným útokům z Ruska. Polské ministerstvo zahraničí, které dopad rakety v Przewodówě nedaleko hranic s Ukrajinou potvrdilo, ale neuvedlo, kdo ji vypálil. Agentura AP s odvoláním na tři nejmenované americké činitele napsala, že podle předběžných zjištění zřejmě raketu vystřelily ukrajinské ozbrojené síly, které mířily na přilétající ruskou střelu. Rusko tvrdí, že s úterní explozí v Polsku nemá co do činění.

"Rusko proměnilo východní část evropského kontinentu v nepředvídatelné bojiště. Záměry, způsoby provedení, rizika, eskalace, za tím vším je pouze Rusko. Nemůže být žádné jiné vysvětlení pro incidenty s raketami," zdůraznil Podoljak.