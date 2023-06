Stoltenberg: Ukrajina získává území, spojenci slíbí další podporu

Brusel - Současná ukrajinská ofenziva proti ruské invazi přináší územní zisky, ale na hodnocení případného úspěchu je brzy. Před čtvrtečním jednáním ministrů obrany Severoatlantické aliance to dnes řekl její generální tajemník Jens Stoltenberg. Ministři by podle něj měli během schůzky v Bruselu přislíbit další podporu Kyjevu a shodnout se na cíli pokud jde o zvýšení vlastních zásob munice.

Alianční ministři se sejdou v době, kdy ukrajinská armáda zesílila útoky podél 1000 kilometrů dlouhé frontové linie v počátečních fázích protiofenzivy s cílem získat zpět území obsazené Rusy. Stoltenberg v úterý jednal o dalším postupu NATO ve Spojených státech, které avizovaly nový balík vojenské pomoci Ukrajincům v hodnotě 325 milionů dolarů (přes 7,1 miliardy Kč). Budou v něm protiletadlové i protitankové střely a další munice pro posílení ukrajinské ofenzivy.

"Zatím nevíme, jestli to bude bod obratu ve válce," prohlásil Stoltenberg, podle něhož Ukrajina dosáhla nezpochybnitelných zisků. "Čím více Ukrajina získá, tím bude mít silnější pozici u vyjednávacího stolu," dodal šéf aliance. Spojence podle něj bude v sídle NATO o aktuálním vývoji bojů a potřeb ukrajinské armády informovat ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.

Dvoudenní jednání ministrů zahájí schůzka širší kontaktní skupiny pro Ukrajinu vedené americkým ministrem obrany Lloydem Austinem. Během ní obvykle zástupci spojeneckých zemí hovoří o dalších nabídkách vojenské pomoci.

Ministři se poté sejdou se šéfy zbrojovek z aliančních států a budou jednat o možnostech zvýšení vlastních zásob zbraní a munice, které se ztenčily právě kvůli více než rok trvajícímu zásobování Kyjeva. Podle Stoltenberga by se měli ministři shodnout na zvýšení cíle pokud jde k zásoby munice, aliance by ale také měla zapracovat na rozšíření společných standardů munice, což by mohlo zrychlit tempo dodávek od výrobců.