Stoltenberg: Ukrajina nesjpíš získá letouny od zemí NATO, rozhodnuto ale není

Oslo - Ukrajina nejspíš získá moderní stíhací letouny od zemí NATO, konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo, řekl dnes v Norsku šéf aliance Jens Stoltenberg. Změny ohledně ruských jaderných sil podle něj aliance nezaznamenala a není proto důvod, aby něco měnila na svém dosavadním přístupu.

Stoltenberg se dnes v jihonorském Arendalu zúčastnil debaty moderované známým norským novinářem Haraldem Stanghellem, která se zaměřila zejména na válku na Ukrajině. Šéf NATO zdůraznil, že aliance zůstává pevně přesvědčena, že o zahájení případných jednání o ukončení konfliktu s Ruskem musí rozhodnout Kyjev, který také určuje podmínky. Podle listu VG tak Stoltenberg nepřímo reagoval na kontroverzní vyjádření šéfa své kanceláře Stiana Jenssena, který v úterý naznačil možnost, že by se Ukrajina mohla vzdát části svého území výměnou za členství v NATO. Jenssen se později za svůj výrok omluvil.

"Naše pozice, pozice NATO, se nezměnila. Rozhodlo se o ní na červencovém summitu. Je tady silná podpora Ukrajiny, která vojensky hájí svou suverenitu a územní celistvost," citoval Stoltenberga list Aftenposten.

"Nezaznamenali jsme žádné změny týkající se jejich (ruských) jaderných sil, které by nás přiměly ke změnám týkajících se našich sil," řekl Stoltenberg. "Není třeba se obávat, ale musíme být připravení," odpověděl na otázku, zda by se lidé měli bát eskalace rusko-ukrajinského konfliktu, ve kterém Západ podporuje Ukrajince, do jaderné války.

Dodávky zbraní bojující Ukrajině mohou pomoci při stávající ukrajinské ofenzivě a "je naprosto možné", že mezi těmito dodávkami budou i moderní stíhací letouny, prohlásil šéf aliance.

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat dnes podle serveru BBC připustil, že Ukrajina nebude mít k dispozici stíhací letouny F-16 západní provenience letos na podzim ani v zimě. Výcvik Ukrajinců na letounech americké výroby zatím nezačal, Kyjevu jej však nabízí Dánsko a Rumunsko za podpory dalších zemí včetně Spojených států.