Stoltenberg: Státy NATO nebývale zvyšují výdaje na obranu

Brusel - Státy Severoatlantické aliance bezprecedentně zvyšují výdaje na obranu, které budou zásadním tématem nadcházejícího summitu v Londýně. Prohlásil to dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle něhož letos dosáhne cíle výdajů na obranu stanoveného na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) celkem devět zemí. Další státy včetně České republiky přislíbily dostat se k této metě do pěti let.

Zvyšování výdajů na obranu je zásadním požadavkem amerického prezidenta Donalda Trumpa, na bedrech jehož země jsou teď více než dvě třetiny veškerých nákladů aliance. Summit bude pro ostatní státy příležitostí prezentovat své obranné výdaje, které řada z nich zvyšuje k Trumpovu potěšení i pomocí nákupů amerického vojenského vybavení.

Podle Stoltenberga jen letos evropské země a Kanada zvýšily objem financí vydávaných na obranu o 4,6 procenta. Mezi devítkou zemí, které dvouprocentní závazek budou letos plnit, bude podle Stoltenberga nově například Bulharsko. Během pěti let do konce příštího roku zvednou evropské státy a Kanada své výdaje o 130 miliard dolarů (tři biliony Kč). Dříve se přitom mluvilo zhruba o 100 miliardách.

"To je nevídaný pokrok, který činí NATO silnějším," řekl dnes novinářům Stoltenberg, podle něhož ale musejí spojenci v nastoupené cestě pokračovat i v příštích letech. Většina aliančních zemí včetně Česka chce v Londýně zopakovat slib, že dosáhne u výdajů na obranu dvouprocentní hranice ve vztahu k HDP nejpozději v roce 2024.

Lídři aliančních zemí se příští úterý sejdou v době, kdy jsou vztahy mezi spojenci rozvířené kritikou, kterou na adresu fungování NATO přednesl francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten před několika týdny prohlásil, že aliance je ve stavu "mozkové smrti" v souvislosti s pasivitou Spojených států a vojenskou ofenzivou Turecka v Sýrii. Řada zemí včetně USA dala najevo nesouhlas. Některé státy jako Německo ovšem připustily, že alianci je třeba reformovat.

Podle Stoltenberga budou kromě peněz tématy jednání možnosti zlepšování připravenosti aliančních jednotek, aktivity Ruska, budoucí postup v odzbrojování či vojenský vzestup Číny.