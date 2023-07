Stoltenberg podpořil konec akčního plánu, předstupně členství Ukrajiny v NATO

Vilnius - Ukrajina ušla velký kus cesty a se Severoatlantickou aliancí si je mnohem blíže než dřív. Mělo by se to odrazit v rozhodnutích NATO, včetně odstranění Akčního plánu členství (MAP) z procesu připojení Ukrajiny, uvedl dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg krátce před začátkem dvoudenního aliančního summitu ve Vilniusu. Informovala o tom agentura Reuters. Takzvaný akční plán je předstupněm plného začlenění do NATO.

"Od roku 2008, kdy jsme se rozhodli, že dalším krokem bude Akční plán členství, urazila Ukrajina dlouhou cestu. Ukrajina je mnohem blíže NATO, takže si myslím, že nastal čas, aby se to odrazilo v rozhodnutích NATO," řekl Stoltenberg. "Vše dohromady, včetně toho, že dáme jasně najevo, že se Ukrajina stane členem, zrušíme Akční plán členství, (...) vyšle velmi silný a pozitivní vzkaz od NATO směrem k Ukrajině," dodal Stoltenberg.

O shodě ohledně odstranění MAP již v pondělí na twitteru napsal ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

NATO už v roce 2008 deklarovalo, že Ukrajina se v budoucnu členem bloku stane, její cesta do aliance se však stále nerýsuje. Aktuálně ji blokuje válka s Ruskem, Kyjev a někteří jeho spojenci se však dožadují ujištění, že po konci konfliktu se příslib začne měnit ve skutečnost. Představitelé Česka a dalších zemí mluví o potřebě jasně formulovat, za jakých podmínek a kdy může být Ukrajina přijata. Vlažněji se k ukrajinskému členství staví především Spojené státy a Německo, jejichž představitelé dávají najevo, že posun debaty do nové fáze považují za předčasný.

Otázka připojení Ukrajiny k Severoatlantické alianci bude jedním z hlavních témat summitu lídrů 31 aliančních zemí. Druhým velkým tématem je vstup Švédska, proti jehož členství se až do pondělí stavělo Turecko. Po jednání se Stoltenbergem a švédským premiérem Ulfem Kristerssonem turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ale v pondělí večer řekl, že co nejdříve předloží žádost Švédska o vstup do NATO tureckému parlamentu k ratifikaci. Vstup Švédska do NATO zatím neschválilo ani Maďarsko.

"Tento summit je historický již před svým zahájením," řekl dnes Stoltenberg podle agentury DPA.

Bílý dům: NATO vyšle pozitivní signál pro budoucí členství Ukrajiny

Státy NATO vyšlou společný pozitivní signál pro budoucí členství Ukrajiny. Nyní její členství možné není, protože by alianci přivedlo do války s Ruskem, řekl dnes ráno před začátkem summitu ve Vilniusu poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Časový rámec pro budoucí členství Ukrajiny zatím není, uvedl poradce.

Konflikt na Ukrajině a potenciální členství napadené země v alianci budou kromě výdajů na obranu členských států nebo kybernetické bezpečnosti hlavním tématem summitu NATO. "Spojenci se dohodnou na novém balíku zvýšené podpory pro Ukrajinu, zhodnotí její dlouhodobé potřeby a rozšíří plány pro vzájemnou spolupráci s NATO," řekl Sullivan. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se podle něj americký prezident Joe Biden setká ve středu.

Biden o víkendu uvedl, že Ukrajina nyní na vstup do NATO připravená není, členský stát podle něj musí kromě vojenských charakteristik být i funkční demokracií.

Alianční státy podle Sullivana také jednohlasně vyjádří podporu prodloužení mandátu generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi, který v pondělí s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem dojednal, aby "co nejdříve" tureckému národnímu shromáždění předložil ke schválení švédský vstupní protokol do aliance.

"Jsme vděční za (Stoltenbergovo) vedení v kritické době, kdy procházela zkouškou mezinárodní bezpečnost a systém postavený na pravidlech," dodal Sullivan.

Polský prezident Duda chce Ukrajinu rychle v NATO, za války to ale nebude

Polsko si přeje co nejrychlejší začlenění Ukrajiny do Severoatlantické aliance, do konce války s Ruskem se tak ale nestane a na začínajícím summitu NATO ve Vilniusu formální pozvánku Kyjev nedostane. V dnes zveřejněném rozhovoru s německým deníkem Bild to prohlásil polský prezident Andrzej Duda. Řekl také, že v případě klidu zbraní by mohli na Ukrajině působit polští vojáci v rámci mírové mise NATO.

O tom, že by se Ukrajina měla stát součástí aliance, má Duda jasno. "Je v zájmu Polska, aby Ukrajina vstoupila do NATO co možná nejrychleji," řekl polský prezident, podle kterého má ukrajinská armáda mnoho zkušeností. "Takové rozhodnutí ale na summitu nepadne," poznamenal s tím, že je třeba počkat na konec války.

Duda řekl, že obavám Německa a dalších zemí rozumí. "Pokud by Ukrajina dnes během války byla přijata do NATO, pak by hned požadovala aktivaci článku pět," uvedl s odkazem na klíčový bod alianční smlouvy o kolektivní obraně, který útok na jednoho člena považuje za útok proti všem. "Pak by musely ostatní spojenecké státy pomoci Ukrajině se bránit. To by vedlo k válce," uvedl.

Duda rovněž hovořil o možné mírové misi polských vojáků na Ukrajině, pokud se Kyjev rozhodne pro mírové rozhovory s Ruskem a pokud bude nasazení západních vojáků dohodnuto. "Pokud to bude rozhodnutí NATO, tak my jako odpovědný člen tomuto rozhodnutí vyhovíme," řekl.

K dalšímu vývoji v Rusku a k osudu ruského prezidenta Vladimira Putina po krátké vzpouře šéfa žoldnéřské Wagnerovy soukromé společnosti Jevgenije Prigožina řekl Duda, že možnosti jsou otevřené. "Možné je všechno, tohle je Rusko," uvedl s tím, že v zemi jsou různé síly, které se navzájem drží pod kontrolou.

Duda také prohlásil, že čistě z lidského pohledu je mu líto obyčejných ruských vojáků, které Putin posílá na frontu se špatným vybavením, jasným agresorem je ale Rusko. "Rusko bezdůvodně napadlo Ukrajinu. Rusko chce jednoduše dobýt území a podřídit si Ukrajinu. To nesmíme připustit, musí se to zastavit," dodal.