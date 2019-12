Stoltenberg: NATO se shodlo na plánu obrany Pobaltí a Polska

Londýn - Severoatlantická aliance se shodla na plánu posil pro Pobaltí a Polsko. Na tiskové konferenci to dnes po konci summitu NATO oznámil generální tajemník Jens Stoltenberg. Ankara plán dosud blokovala a žádala, aby aliance výměnou za tureckou podporu uznala jako teroristické ty skupiny, proti nimž Turci bojují v Sýrii. Neshody v alianci jsou ale podle Stoltenberga normální a existovaly od vzniku NATO.

Turecko dlouhodobě požaduje, aby Západ uznal za teroristické kurdské milice YPG, proti kterým turecká armáda bojuje na severu Sýrie a které tam byly spojencem USA v boji proti Isálmskému státu. Prezident Recep Tayyip Erdogan před odletem na londýnský summit uvedl, že Ankara jinak nepodpoří NATO v otázce obrany pobaltských států. Tu aliance už několik let posiluje jako součást své reakce na ruský postup vůči Ukrajině a obecně ze strany NATO kritizované stále asertivnější chování Moskvy.

Dnes Stoltenberg řekl, že se podařilo najít shodu na aktualizovaném obranném plánu pro Pobaltí a Polsko. Na označení kurdských sil v Sýrii ale podle něj mezi členy NATO nadále panuje rozdílný názor.

Litevský prezident Gitanas Nauséda na tiskové konferenci prohlásil, že Turecko výměnou za schválení plánu na summitu nic nepožadovalo. "Nikdo po nás za to nic nechtěl. Poděkovali jsme všichni prezidentovi Erdoganovi za solidaritu," řekl Nauséda.

"Samozřejmě, že máme neshody, cokoli jiného by bylo divné," řekl také Stoltenberg v reakci na dotaz na spory mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem a tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Média před summitem, který měl být připomínkou 70 let existence nejsilnějšího spojenectví světa, široce referovala o slovních přestřelkách právě mezi vrcholnými představiteli některých členských zemí.

"V NATO existovaly neshody po celou dobu jeho existence," dodal Stoltenberg a připomněl například ostré spory mezi členy bloku v souvislosti invazí do Iráku v roce 2003, kterou vedli Američané.

Stoltenberg představil také závěry jednání devětadvaceti členských zemí aliance, která je v nich označena za "nejúspěšnější alianci v dějinách". V deklaraci prezidenti a premiéři zemí NATO zdůraznili solidaritu a spojenectví a připomněli článek pět Washingtonské smlouvy, podle které je útok na jednu členskou zemi útokem na všechny.

Země se v závěrečném dokumentu hlásí také k plánu zvyšování obranných investic. "Dosahujeme dobrého pokroku. Musíme a budeme dělat více," píše se v textu. "Agresivní akce Ruska" představují podle závěrů ohrožení euroatlantické bezpečnosti.

Britský premiér Boris Johnson při své závěrečné tiskové konferenci hovořil o "dobrých diskusích" ohledně společného přístupu k Rusku. Lídři prý na summitu probírali, jak je třeba s Moskvou jednat a před čím je třeba se mít na pozoru. Co se týče výdajů na obranu, Johnson podle televize Sky News řekl, že Británie hodlá udržovat obranný rozpočet na úrovni všeobecně požadovaných dvou procent HDP.

Trvalou hrozbou je pro země NATO také terorismus. "Nestabilita za našimi hranicemi také přispívá k neregulérní migraci. Čelíme kybernetickým a hybridním hrozbám," píše se dále v dokumentu. Podporu aliance vyjádřila nastolení dlouhodobé bezpečnosti a stability v Afghánistánu či spolupráci NATO a Evropské unie. Mezi novými členy přivítala Severní Makedonii.

Deklarace zmiňuje také význam zajištění bezpečných komunikačních sítí, včetně sítí páté generace (5G) a označuje vesmír za operační prostor. Summit také uvedl, že rostoucí vliv Číny ve světě skýtá příležitosti i výzvy. V deklaraci se objevila i výzva generálnímu tajemníkovi NATO, aby zahájil proces hledání způsobu, jak posílit "politickou dimenzi" aliance.

Johnson: Státy NATO toho víc spojuje než rozděluje

Členské státy Severoatlantické aliance toho mnohem více spojuje, než je rozděluje. Před dnešním společným zasedáním hlav států a vlád zemí aliance to prohlásil britský premiér Boris Johnson. V úterý podle něj prezidenti a premiéři vedli "dobrou" debatu o situaci v Sýrii i o budoucnosti organizace. Česko na vrcholné schůzce zastupuje prezident Miloš Zeman. Na dnešním zasedání hodlá mluvit o boji proti terorismu nebo misi v Afghánistánu.

"Je velmi důležité, že aliance drží spolu," řekl Johnson. "Měli jsme velmi dobrou schůzku a debatovali jsme o budoucnosti NATO, o tom, co se děje v Sýrii a o různých dalších bezpečnostních otázkách," dodal k obsahu úterního setkání se zástupci aliančních států.

Johnsona nyní kromě summitu NATO zaměstnává i kampaň před předčasnými parlamentními volbami, které se v Británii uskuteční příští týden. Podle řady britských médií se premiér snaží vyhnout tomu, aby ho objektivy fotoaparátů a kamer zachytily s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který je v Británii značně neoblíbený. Na dotaz novinářů Johnson odpověděl, že se nechá vyfotografovat s představitelem každého členského státu NATO - při příchodech státníků na dnešní jednání se tak skutečně stalo.

Trump dnes na twitteru napsal, že se s Johnsonem setkal v jeho sídle v Downing Street v úterý v noci. "Mluvili jsme o řadě témat včetně NATO a obchodu," dodal.

Summit Severoatlantické aliance v Londýně začal v úterý večer a skončí dnes odpoledne. Dnešní jednání se koná v hotelu The Grove ve městě Watford severozápadně od Londýna. Z okolí pětihvězdičkového hotelu, který je obklopen golfovými hřišti, se pro dnešní den stala pevnost hlídaná stovkami policisty. Oblast je pro veřejnost nepřístupná, nad resortem hlídkují vrtulníky.

Českou republiku na summitu zastupuje prezident Miloš Zeman. S delegací, ve které je také ministr obrany Lubomír Metnar, ministr zahraničí Tomáš Petříček nebo velvyslanec při NATO Jakub Landovský, přiletěl do Londýna v úterý odpoledne.

V úterý vpodvečer se Zeman zúčastnil recepce pořádané královnou Alžbětou II., na které se podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka pozdravil s dalšími státníky. Šéfy delegací následně Johnson pozval na recepci ve svém sídle v Downing Street. S účastí na ní český prezident podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka od počátku nepočítal.

Na dnešním plenárním zasedání vystoupí Zeman ve druhé polovině asi tříhodinového jednání, mluvit chce zejména o boji proti terorismu nebo o misi v Afghánistánu. Pořadí řečníků je podle Jindráka dáno výdaji na obranu členského státu. ČR v současné době dává asi 1,2 procenta svého hrubého domácího produktu, což ho řadí do poslední čtvrtiny aliančních zemí. Právě finance by mělo být jedno z témat jednání. Po skončení summitu česká delegace z Londýna ihned odlétá a Zeman nepočítá s tím, že by výsledky vrcholné schůzky komentoval v britské metropoli pro média.

Peskov: Moskvu znepokojuje zvyšování rozpočtu NATO

Zvyšování rozpočtu NATO jen potvrzuje znepokojení Ruska z expanzionismu aliance. V Moskvě to dnes novinářům řekl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov v reakci na slova generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o růstu obranných výdajů aliance v příštích letech. Do závodů ve zbrojení, zhoubných pro ekonomiku, se ale Rusko zatáhnout nedá, řekl ruský mluvčí.

"Vidíme, že NATO se věnuje hlavně zadržování a expanzivní politice ve vztahu k naší zemi. To nás musí znepokojovat, podobná slova o zvýšení (obranného) rozpočtu to znovu dokazují," konstatoval Peskov. Odkázal novináře na slova ruského prezidenta Vladimira Putina, že Moskva se nenechá zatáhnout do závodů ve zbrojení, které jsou pro ekonomiku zhoubné.

Ruský mluvčí reagoval na prohlášení Stoltenberga, že ve srovnání s rokem 2016 stoupnou výdaje aliance na obranu příští rok o 130 a do roku 2024 o 400 miliard dolarů (tři respektive devět bilionů korun). Peskov prohlásil, že Rusko touto cestou nepůjde. "Existuje bezpečnostní parita, perspektiva strategické stability je zajištěna na celou řadu let. Právě touto cestou půjdeme," prohlásil v odpovědi na dotaz, zda i Rusko hodlá zvýšit vojenský rozpočet.