Berlín - Severoatlantická aliance nemá v úmyslu rozmístit v Evropě nové jaderné rakety. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg to řekl německé televizi ZDF v reakci na páteční oznámení Spojených států, že odstupují od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. K rozmístění nových amerických raket s jadernými hlavicemi v Evropě vyzval v pátek polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz.

"Nemusíme zrcadlově dělat to, co dělá Rusko, a nemáme ani v úmyslu rozmístit v Evropě nové pozemní jaderné zbraně," uvedl Stoltenberg. "Máme ale mnoho jiných možností, kterými se zabýváme," dodal v rozhovoru s ZDF.

Spojené státy v pátek oznámily, že odstupují od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Washington tvrdí, že Moskva smlouvu porušila výrobou nové střely. Oznámením se spustila půlroční výpovědní lhůta, během níž je ještě možné o osudu dohody jednat.

Rusko porušení smlouvy popírá a vyhradilo si právo na odvetnou reakci a opatření. Odstoupení USA od smlouvy podle pátečního vyjádření mluvčí ruské diplomacie Marije Zacharovové nesouvisí s Ruskem, ale s americkou strategií vyvázat se ze závazků v různých oblastech.

Také podle Stoltenberga Rusko smlouvu INF porušilo a to tím, že rozmístilo nové rakety. "Je těžší je najít, jsou mobilní, mohou zasáhnout evropská města a mají jaderné schopnosti," uvedl Stoltenberg, podle nějž se kvůli novým ruským raketám snížil práh pro použití jaderných zbraní.

"Musíme ale jasně říct, že máme ve i ve světě bez smlouvy INF hodnověrnou schopnost odstrašit a bránit se," zdůraznil dále Stoltenberg. Na to, aby se činily nějaké konkrétní závěry, je podle něj ještě příliš brzy. "Ale už teď můžu říci, že budeme jednat zodpovědně, že to bude adekvátní reakce, obranná a přiměřená, nebudeme ale nutně zrcadlově dělat to, co právě Rusko dělá," zdůraznil generální tajemník NATO. Aliance podle něj nadále počítá i s iniciativami na kontrolu zbrojení.

Spojené státy nyní na evropském kontinentu žádné rakety s jadernými hlavicemi nemají. Pro jejich rozmístění se v německém časopise Der Spiegel vyslovil v pátek šéf polské diplomacie Jacek Czaputowicz. Moskva podle něj jiný signál nepochopí, rozumí jen řeči síly.

Smlouva INF uzavřená v éře prezidenta USA Ronalda Reagana a sovětského reformního vůdce Michaila Gorbačova ukládá oběma státům zlikvidovat rakety s doletem 500 až 5000 kilometrů. Jako jediná v dějinách se tak vztahuje na celou třídu zbraní. Sovětské rakety tehdy byly i na československém území.