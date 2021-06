Stoltenberg: NATO na summitu určí nový přístup k Rusku

Brusel - Vztahy Severoatlantické aliance s Ruskem jsou na nejhorší úrovni za poslední desetiletí a NATO musí definovat nový přístup k ruské hrozbě. Před pondělní vrcholnou schůzkou lídrů aliančních zemí to dnes řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle něhož by společné prohlášení šéfů států mělo vytyčit cestu k nové rovnováze mezi politikou obrany a odstrašení a dialogem s Moskvou. Podle diplomatických zdrojů by se v závěrečném komuniké mohla objevit formulace vyjadřující solidaritu Česku v jeho současném sporu s Ruskem souvisejícím s kauzou Vrbětice.

Prezidenti a premiéři třicítky spojeneckých zemí by po pondělním jednání měli ve společném textu podpořit strategické priority vojenského bloku na následující dekádu. K hlavním tématům debaty bude vedle posilování vazeb Spojených států a Evropy či reakce na vzestup Číny patřit právě agresivní chování Ruska k členským zemím i k mimoaliančním partnerům jako je Ukrajina.

"V současnosti máme nejhorší úroveň vztahů mezi NATO a Ruskem od dob studené války," prohlásil dnes Stoltenberg. Aliance podle něj potřebuje najít k Moskvě nový přístup, neboť společnou strategii schvalovali lídři naposledy v roce 2010 a od té doby se vztahy zásadně změnily.

Země NATO mají obavy mimo jiné z trvající přítomnosti ruských vojáků u hranic Ukrajiny, jejíž územní svrchovanost by podle Stoltenberga měl summit stejně jako v minulosti podpořit. Spojence však více než dříve znepokojují četnější nepřátelské akce Moskvy přímo vůči členským státům, což se v poslední době týká například Česka či Bulharska. Aliance již koncem dubna odsoudila akci ruské vojenské rozvědky GRU, která podle českých tajných služeb stála v roce 2014 za výbuchy muničního skladu ve Vrběticích. Nyní se podle diplomatů vyjednává o tom, zda se zmínka o solidaritě s Českem či dalšími státy objeví v závěrečném prohlášení lídrů zemí NATO.

Aliance se podle Stoltenberga chce v souvislosti s Ruskem nebo Čínou v příštích letech lépe připravit i na nové hrozby jako jsou kybernetické či hybridní útoky. Zástupci spojeneckých vlád dávají v poslední době najevo, že jsou připraveni s Moskvou jednat více po dobrém, avšak klíč k tomuto dialogu drží v ruce ruská strana.

Ta se nyní stejně jako Spojené státy chystá na summit amerického prezidenta Joea Bidena s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, který se uskuteční 16. června v Ženevě. Biden si podle diplomatů nebude chtít zavřít cestu k možnému dobrému výsledku, proto se od pondělní vrcholné schůzky NATO nad rámec společného prohlášení spíše nedají čekat další akce typu nového vojenského cvičení na území východního křídla aliance.