Stoltenberg: NATO by o rozšíření mohlo rozhodnout až po summitu v Madridu

Helsinky - Severoatlantická aliance by mohla rozhodnout o přijetí Švédska a Finska do svých řad až po summitu v Madridu, který se bude konat na konci června. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dnes v Helsinkách řekl, že vrcholná schůzka nikdy nebyla konečným termínem pro rozhodnutí o rozšíření aliance. Obavy Turecka, které se opakovaně postavilo proti vstupu obou severských zemí do aliance, jsou podle Stoltenberga legitimní a je nutné je brát vážně, informovala agentura Reuters. Finský prezident Sauli Niinistö uvedl, že jeho země bojuje proti terorismu, z jehož podpory Ankara Finsko a Švédsko obviňuje.

Stoltenberga dnes v Helsinkách přijal finský prezident Niinistö, v jehož letní rezidenci za účasti generálního tajemníka začala jednání o finské bezpečnostní politice.

Švédsko a Finsko si podaly přihlášku do NATO v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, kterou na konci února nařídil ruský prezident Vladimir Putin. Se vstupem nových zemí musejí aktuální členové souhlasit jednomyslně. Řada zemí NATO včetně Česka slíbila obou severoevropským zemím podporu při rozhovorech o přijetí.

Proti rozšíření se ale postavil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, podle kterého Finsko a Švédsko podporují skupiny, které Ankara považuje za teroristické. Jedná se například o Stranu kurdských pracujících (PKK). Ankara žádá, aby švédské a finské úřady zastavily financování těchto organizací na svém území a aby zrušily omezení vývozu zbraní do Turecka.

Stoltenberg dnes řekl, že turecké námitky jsou legitimní a je nutné je brát vážně. Podle něj je Turecko zemí NATO, která zažila na svém území největší počet teroristických útoků. "Když klíčový spojenec jako Turecko vyjádří obavy ohledně terorismu, tak musíme zasednout k jednání a vážně je probrat," uvedl Stoltenberg.

"Finsko odsuzuje jakoukoliv formu terorismu a bojuje proti němu," uvedl finský prezident Niinistö. Řekl, že Helsinky berou velmi vážně obavy Turecka a povedou s ním dále "konstruktivní dialog". Finský prezident dodal, že úřady sledují a potírají aktivity teroristických skupin ve Finsku i v zahraničí.

Podle médií se diplomaté budou snažit najít řešení ohledně rozšíření NATO do summitu Severoatlantické aliance, který se uskuteční 29. a 30. června v Madridu. Stoltenberg dnes ale zdůraznil, že summit nikdy nebyl brán jako konečný termín pro schválení žádostí o členství. "Myslím, že máme stále ambici jednat tak, aby se rozhodnutí příliš neprotáhlo," dodal Stoltenberg.

O rozšíření aliance bude Stoltenberg v pondělí jednat také ve Švédsku. V Helsinkách uvedl, že obě země dlouhodobě patří k nejbližším partnerům NATO.