Stoltenberg: NATO bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude potřeba

Bukurešť - Severoatlantická aliance bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude potřeba, ubezpečil dnes v Bukurešti šéf této organizace Jens Stoltenberg. Je důležité, aby ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajině nezvítězil, řekl také po prvním dni jednání ministrů zahraničí NATO. Byla by to podle něj tragédie nejen pro Ukrajinu. Její ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes požádal o rychlejší dodávky zbraní a generátorů.

Fotogalerie

"Jsme všichni šokováni útoky na ukrajinská města a ukrajinskou infrastrukturu. Prezident Putin se snaží Ukrajince připravit o vodu, elektřinu, topení, světlo. Používá zimu jako zbraň," řekl Stoltenberg. O to důležitější je podle něj Ukrajinu podporovat.

"Neustoupíme," dodal generální tajemník. Pokud by totiž Rusko, které Ukrajinu napadlo v únoru, uspělo, stal by se celý svět podle něj nebezpečnějším a zranitelnějším.

"Dokázali jsme, že můžeme porazit Rusko, dokázali jsme, že můžeme vyhrát společně v zájmu celého euroatlantického světa,“ uvedl na společném vyjádření pro média Kuleba. "Rychleji, rychleji, rychleji," podotkl také s tím, že to je přesně to, co teď Ukrajina potřebuje, ať už jde o dodávky zbraní či generátorů.

Kyjev podle něj potřebuje hlavně systémy protiletecké a protivzdušné obrany, jako jsou Patriot, Iris-T nebo Hawk. "Když budeme mít transformátory a generátory, budeme moci znovu naplnit naše energetické potřeby. Když budeme mít systémy protivzdušné obrany, budeme se moci chránit před dalšími ruskými raketovými údery," uvedl.

Stoltenberg už v pondělí vyjádřil přesvědčení, že Rusko bude v útocích na ukrajinskou energetickou síť, plynovou infrastrukturu a základní služby pokračovat. Kvůli nim Ukrajině i šest dní po poslední vlně těchto útoků chybí asi 30 procent elektřiny, uvedl dnes ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Ministři zahraničí NATO dnes také v Bukurešti podle agentury Reuters potvrdili závěry summitu NATO z roku 2008, které počítají s tím, že se Ukrajina časem může stát členskou zemí. Žádné konkrétní kroky ale od té doby aliance v tomto ohledu nepřijala.

Ukrajině by podle Baerbockové mohly s elektřinou pomoci generátory z lokomotiv Ukrajině by mohly při obstarávání dodávek elektřiny pomoci generátory z vyřazených lokomotiv. Na okraj jednání ministrů zahraničí NATO v Bukurešti to řekla šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková. Podle ní Berlín nyní hledá způsoby, jak tyto výkonné generátory na Ukrajinu dopravit. Ukrajina řeší problémy s dodávkami proudu kvůli rozsáhlým ruským útokům, které se v poslední době zaměřují právě na energetickou infrastrukturu. Je to velký problém pro podniky i jednotlivce, a to zejména s ohledem na zimní počasí. Podle Baerbockové útoky na infrastrukturu ukazují na brutalitu ruského prezidenta Vladimira Putina, který vychází z toho, že zničené rozvody elektřiny, ale i vody nelze opravit ze dne na den a že kvůli tomu civilní obyvatelstvo bude trpět. Baerbocková řekla, že Ukrajina potřebuje peníze na opravy sítí a že je potřeba zapojit i kreativitu. Proto chce využít generátory z nevyužívaných lokomotiv, které mají na Ukrajinu putovat v nákladních autech nebo po železnici. Generátory už dodává na Ukrajinu řada aliančních zemí a ministři se na schůzce v Bukurešti nejspíš shodnou, že dodávky se ještě navýší. Francouzská ambasáda v Rumunsku na twitteru informovala, že stovka generátorů, které Kyjevu slíbila Francie, už je v rumunském překladišti ve městě Suceava poblíž ukrajinských hranic a na Ukrajinu se dostanou brzy.