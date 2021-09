Stolní tenisté si po vítězství nad Chorvaty zahrají čtvrtfinále ME

Kluž (Rumunsko) - Čeští stolní tenisté jsou na mistrovství Evropy družstev po jedenácti letech ve čtvrtfinále. Na šampionátu v Kluži dnes svěřenci trenéra Josefa Plachého porazili Chorvatsko 3:2 na zápasy a vyhráli skupinu G. V pátečním boji o semifinále s největší pravděpodobností narazí na obhájce titulu a největší favority Němce.

Češi hráli s Chorvaty o prvenství ve skupině a skvělou formu potvrdil Tomáš Polanský. Výhrou nad Andrejem Gačinou 3:1 vyrovnal stav zápasu na 1:1. Pak prohrál v souboji trojek Jiří Martinko, načež reprezentanty vrátil do hry o postup Lubomír Jančařík vítězstvím 3:2 nad Gačinou. Polanský v rozhodujícím duelu s Filipem Zeljkem nezaváhal a uspěl 3:0 na sety.

"Tak důležitý zápas jsem na mistrovství Evropy samozřejmě ještě nehrál, ale cítil jsem se dobře a věřil jsem si. Zeljko je vynikající na servisu, takže když není dobrý příjem, je to složité. Ale já jsem první dva sety na příjmu málo chyboval, takže jsem šel do vedení. To byl klíč k vítězství. Ve hře už jsem byl lepší," řekl třiadvacetiletý Polanský, mistr Evropy do 21 let z roku 2018.

"Máme obrovskou radost. Máme skvělý tým a moc si to užíváme. A věřím, že si to i zasloužíme," řekl Jančařík na sociálních sítích svazu. "Je to tam!" zakřičel radostně kouč Plachý.

Do čtvrtfinále mistrovství Evropy se stolní tenisté naposledy dostali v roce 2010 v Ostravě, kde nakonec došli až do semifinále a získali bronzové medaile.

Stolním tenistkám se v Kluži postoupit do čtvrtfinále nepodařilo. V utkání o vítězství ve skupině D prohrály s Ukrajinou 1:3. Jediný bod zaznamenala Zdena Blašková.

Muži - skupina G:

Chorvatsko - ČR 2:3

Zeljko - Jančařík 3:1 (11, 8, -8, 3), Gačina - Polanský 1:3 (6, -8, -10, -6), Kojič - Martinko 3:1 (9, 9, -11, 5), Gačina - Jančařík 2:3 (8, -7, -11, 8, -6), Zeljko - Polanský 0:3 (-9, -3, -12).

Maďarsko - Itálie 1:3.

Konečná tabulka:

1. ČR 3 3 0 9:3 6 2. Chorvatsko 3 2 1 8:5 5 3. Itálie 3 1 2 5:7 4 4. Maďarsko 3 0 3 2:9 3

Ženy - skupina D:

ČR - Ukrajina 1:3

Matelová - Gaponovová 1:3 (-6, -2, 4, -5), Tomanovská - Pesocká 1:3 (-8, -6, 3, -9), Blašková - Bratejková 3:1 (7, -8, 4, 8), Matelová - Pesocká 0:3 (-6, -8, -3).

Konečná tabulka:

1. Ukrajina 2 2 0 6:1 4 2. ČR 2 1 1 4:4 3 3. Slovinsko 2 0 2 1:6 2