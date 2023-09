Stolní tenisté prohráli v osmifinále ME s Portugalskem, ženy s Itálií

Malmö (Švédsko) - Čeští stolní tenisté ani tenistky se do čtvrtfinále mistrovství Evropy družstev nedostali. Muži v Malmö prohráli v osmifinále 0:3 s Portugalskem, jediný set získal Tomáš Polanský. Dramatický zápas žen proti Itálii naopak rozhodla až pátá dvouhra, v níž Zdena Blašková podlehla Nikoletě Stefanovové. O účasti českých týmů na MS v příštím roce v Koreji tak po osmifinálovém vyřazení rozhodne umístění v říjnovém evropském žebříčku.

Portugalci ovládli v základní části šampionátu skupinu D před Maďarskem a Řeckem. V osmifinále potvrdili mistři Evropy z roku 2014 Tiago Apolónia, Marcos Freitas a Joao Geraldo vzhledem k žebříčkovému postavení roli favoritů, jediný set uhrál Polanský v závěrečné dvouhře proti Geraldovi.

Trenér Josef Plachý uznal, že Portugalci mají silný tým a hrají ve výborné formě. "Takhle to zkrátka dopadlo, oni byli v utkání lepší a vyhráli zaslouženě. Já pochopitelně s vyřazením v osmifinále spokojen být nemohu,“ řekl Plachý na svazovém webu.

Ženy ve skupině zdolaly Slovensko i Nizozemsko, Italky ale byly v osmifinále nad jejich síly. Český tým dvakrát vyrovnal, když Blašková i Hana Matelová porazily Giorgiu Piccolinovou, v rozhodující dvouhře však Blašková neuhrála proti Stefanovové ani set.

Stolní tenistky se s Italkami utkaly už v kvalifikaci a dvakrát nad nimi zvítězily. "Porazit je potřetí za sebou není snadné. Zvlášť, když se Stefanovová dostala do takové formy,“ uvedla trenérka Renáta Štrbíková. "Já jsem věřila, že ji Zdenča může porazit. Je obrovská škoda, že nevyužila vedení 9:5 ve druhém setu a nesrovnala na 1:1. To by asi i zkušená Stefanovová znervózněla," dodala.