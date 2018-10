Praha - Záložník Slavie Miroslav Stoch se dostal do velké střelecké pohody a po dvou gólech do sítě fotbalistů Dukly se dělí se sedmi trefami o třetí místo v tabulce střelců. Sám si neumí vysvětlit, proč se mu nyní tak daří, jde však podle něj o důsledek dobrého rozpoložení celého týmu z Edenu.

"Cítím se v pohodě, celé mužstvo je v pohodě, vyhráváme a pak vládne v kabině pohoda. Snad si to udržíme co nejdéle a vydrží to mužstvu i mně," řekl Stoch novinářům po výhře 4:1 nad Duklou. "Dnes bylo hlavní bodovat naplno a připravit se na derby se Spartou. Cíl jsme splnili a teď máme dost času se připravit na neděli," dodal.

Nejprve v 21. minutě udělal kličku před vápnem a následně levačkou poslal míč do šibenice. Ve druhé půli pak zpečetil vítězství domácího celku střelou po průniku z levého křídla. "Dva góly levačkou v jednom utkání, to se mi ještě asi nepovedlo," usmíval se.

Ačkoli Slavia hrála ve čtvrtek zápas Evropské ligy v Kodani a v neděli ji čeká Sparta, zápas s Duklou podle Stocha nikdo v kabině nepodcenil. "Derby je až za týden, takže jsme věděli, že bude dost času na regeneraci a přípravu. Takže jsme si řekli, že se musíme vydat ze všech sil a tenhle zápas zvládnout, což se povedlo. A teď se budeme připravovat na derby, které máme dobrou šanci zvládnout. Doufám, že tam necháme úplně všechno," dodal.

Svými výkony si říká i o návrat do slovenské reprezentace, která se v listopadu představí právě v Edenu v duelu s Českem v Lize národů. A vzhledem k tomu, že u týmu skončil trenér Ján Kozák, s kterým se Stoch dostal před dvěma roky do konfliktu a od té doby nereprezentoval, rád by se vrátil a s novým koučem Pavlem Hapalem je v kontaktu.

"S trenérem Hapalem jsme si zavolali, tento týden se máme potkat a pak bude na něm, jakou vytvoří nominaci. Já nikdy neřekl, že nechci reprezentovat. Všichni vědí, že tam byl jediný problém. Když mě trenér povolá, budu rád a bude pro mě čest nosit slovenský dres. Byl bych hodně rád. Navíc když se bude hrát tady v Edenu," dodal Stoch.

o jeho návratu do reprezentace nepochybuje spoluhráč Vladimír Coufal. "Miňo hraje fantasticky, umí si skvěle najít prostor, má výbornou střelu pravou i levou nohou. Určitě se vrátí do slovenské reprezentace, když teď vyměnili trenéra. Hodně nám teď pomáhá," ocenil Stocha český reprezentační bek.