Praha - Slovenský záložník Miroslav Stoch měl po zápase 15. prvoligového kola se Zlínem radost, že jeho dva góly Pražanům pomohly k vítězství 3:1 a udržení prvního místa v tabulce. Devětadvacetiletý fotbalista se už hodně těší na návrat do reprezentace a speciální derby ČR - Slovensko, které se hraje v "jeho" Edenu.

Stoch se proti Zlínu nejprve v nastavení první půle trefil z přímého kopu a ve 47. minutě zvýšil na 3:1 z penalty. V tomto ligovém ročníku zaznamenal devět gólů a je druhý v tabulce střelců za Rusem Nikolajem Komličenkem z Mladé Boleslavi (12).

"Samozřejmě mě to těší. Hlavní je, že těmi góly pomáhám mužstvu, to je nejdůležitější, bodujeme. Další repre pauza a jsme stále na prvním místě. Musíme takhle pokračovat a ještě se trošku zlepšovat," řekl Stoch novinářům.

Slávisté doma museli dotahovat, protože Zlín v 17. minutě poslal do vedení Pavel Vyhnal. Krátce poté však vyrovnal Michal Frydrych a pak si vzal slovo Stoch. "Myslím, že jsme do toho utkání vstoupili výborně. Celý první poločas jsme dominovali. Pak ale přišel moment, kdy se asi staly nějaké chyby, opět centr do kapsy jako na Spartě a prohrávali jsme 1:0. Ale myslím, že ten inkasovaný gól nás ještě nějak posilnil a chválabohu jsme to ještě do poločasu otočili," uvedl rodák z Nitry, jehož tým vede tabulku o dva body před Plzní.

Za branku z přímého kopu poděkoval obránci Frydrychovi. "Musím se přiznat, že jsem to nekopnul ideálně, protože kdyby nebyl ve zdi Frýdo (Frydrych) a neudělal tam práci, nebyla by tam trošku díra a asi bych trefil nějakého hráče. Takže bych řekl, že určitě 50 procent podíl na tom gólu má Frýdo," přiblížil Stoch.

Má velkou radost, že ho nový trenér slovenské reprezentace Pavel Hapal povolal na utkání s Ukrajinou a Českou republikou v Lize národů. "V první řadě se samozřejmě těším. Dlouhou dobu jsem tam nebyl, dva a půl roku sice uběhlo velmi rychle, ale je to dost dlouhý čas. Určitě se velmi těším," konstatoval Stoch.

V pondělí 19. listopadu se na slávistickém stadionu v Edenu představí v nezvyklé roli hosta. "Pro mě to bude speciální zápas, jsem zvědavý na ten pocit, když budeme hrát na domácím stadionu, ale půjdeme do kabiny hostů a budu host," řekl rodák z Nitry.

Zatímco bývalý kouč slovenské reprezentace Ján Kozák ho do národního týmu dlouho nezval, s jeho českým nástupcem Hapalem našel rychle společnou řeč. "Po jmenování hlavním trenérem mi hned volal. Byli jsme v kontaktu a potom jsme se sešli. Ta debata byla úplně super, přátelská. Poseděli jsme hodinku, podebatovali a řekli jsme si nějaké věci. Pocit z něj je úplně super," těšilo Stocha.