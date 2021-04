Sto dnů před startem OH v Tokiu mají Češi jistých 44 míst

Praha/Tokio - Sto dnů před zahájením odložených olympijských her v Tokiu má česká výprava zajištěných 44 účastnických míst, z toho 12 na jméno. Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor věří, že do konce kvalifikačních bojů by se toto číslo mohlo přehoupnout přes stovku. Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 startovalo 104 českých sportovců, nejméně od OH 1956 v Melbourne.

"Přáli bychom si, aby ve výpravě bylo víc než sto sportovců. Hodně bude záležet na tom, zda uspějí basketbalisté," řekl Doktor. Satoranského a spol. čeká necelý měsíc před startem her náročná kvalifikace v Kanadě, ostatní kolektivní sporty už šanci na postup ztratily.

Letenku do Tokia si splněnými limity zajistili atleti Zuzana Hejnová, Jakub Vadlejch, Nikola Ogrodníková, Tomáš Staněk a Tereza Ďurdiaková, jejichž nominaci musí ještě potvrdit svaz, a plavci Simona Kubová, Jan Micka, Barbora Seemanová a Kristýna Horská. Nominaci na jméno mají rovněž lezec Adam Ondra, sportovní gymnastka Aneta Holasová a stolní tenista Lubomír Jančařík.

Po vítězství v domácí kvalifikaci se do japonské metropole mohou chystat také vodní slalomáři Jiří Prskavec, Kateřina Kudějová, Lukáš Rohan a Tereza Fišerová, nominace by neměla uniknout ani rychlostním kanoistům Josefu Dostálovi, Radku Šloufovi a bratrům Fuksovým či veslařům Ondřeji Synkovi, Lence Antošové a Kristýně Fleissnerové. Sedm "kvótaplaců" vybojovali střelci a cyklisté, tři jezdci a po jednom jachtaři a moderní pětibojaři.

Díky postavení v žebříčku se na hry pomalu mohou chystat judista a jediný český vítěz z Ria Lukáš Krpálek, triatlonistka Vendula Frintová, plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nebo tenistky Karolína Plíšková a Petra Kvitová.

Většina individuálních sportů zatím nemá uzavřené kvalifikační boje, kvůli koronaviru byla řada z nich odložena. Konečnou nominaci do Tokia má plénum ČOV schválit 29. června, přihláška se odesílá 5. července.