Sto dní Čaputové - prezidentka na cestách, doma řešila justici

Bratislava/Praha - Během stovky dní v úřadu slovenského prezidenta, které dovrší v pondělí 23. září, Zuzana Čaputová nezahálela. Stihla objet země visegrádské čtyřky a také Francii, Německo, Rakousko a Ukrajinu, všude budila pozornost svou elegancí a přesvědčeným evropanstvím. Dále kritizovala Čínu za porušování lidských práv a k rezignaci vyzvala pracovnici ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou, obviněnou z kontaktů s podnikatelem Marianem Kočnerem. Střetla se i s expremiérem Robertem Ficem kvůli jmenování ústavních soudců.

Po nástupu do úřadu 15. června se v souladu s tradicí Čaputová vydala na první zahraniční cestu do ČR, kde kromě setkání s politickými špičkami shlédla koncert na pražské Kampě na její počest. Na ten si přivezla ve vládním letounu slovenskou kapelu Živé kvety.

To vyvolalo kritiku na sociálních sítích, podle slovenských médií se totiž do letadla nepodařilo dostat některým novinářům, kteří o cestu projevili zájem. Na koncertě v Praze vyjádřila Čaputová také pochopení pro ty, kteří v Česku demonstrují proti premiérovi a za nezávislost justice.

Význam silné unie pro Slovensko zazněl z jejích úst při její první návštěvě Bruselu s tím, že země V4 by v EU neměly být vnímány jako zdroj problémů a měly by vyřešit pochybnosti spojené s porušováním unijních hodnot.

Běloruskému protějšku Alexandru Lukašenkovi Čaputová vzkázala, že pozvání na oslavy výročí Slovenského národního povstání (SNP), které mu během návštěvy v Minsku adresoval předseda slovenského parlamentu Andrej Danko, není platné, neboť ho nepředala hlava státu.

Kritiku Číny za zhoršování situace v oblasti lidských práv a za zadržování lidskoprávních aktivistů si od Čaputové vyslechl v červenci čínský ministr zahraničí Wang I, který byl na návštěvě Slovenska.

A později v Budapešti zase hájila liberální demokracii s tím, že úkolem takzvané visegrádské čtyřky má být posazování demokratických hodnot, svobody a právního státu.

Při návštěvě trenčínského festivalu Pohoda Čaputová během diskuse zmínila, že předpokládá, že na mnoho záležitostí bude mít rozdílné názory než její český kolega Miloš Zeman.

Ve Varšavě se v červenci na první návštěvě Polska shodla s polským prezidentem Andrzejem Dudou na nutnosti jednoty NATO kvůli nedobrým vztahům s Ruskem. A při její návštěvě Paříže označil prezident Emmanuel Macron Čaputovou v elegantním novém účesu za symbol sjednocené Evropy. A prezidentka po jednání s ním uvedla, že migrace je problém i těch, k nimž uprchlíci nesměřují.

V srpnu navštívila i Německo, jehož hlas v Evropě by měl být podle ní jasně slyšet, neboť nikdo jiný totiž nemá takovou zkušenost s překonáváním rozdělení. A v září na návštěvě Ukrajiny probírala boj proti korupci a pašeráctví na slovensko-ukrajinské hranici.

Poprvé razantněji se Čaputová ke konci srpna vyjádřila k jednání vládní koalice, když vybídla státní tajemnici ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou k rezignaci. Podle médií si Jankovská psala s Kočnerem, který je obviněný kromě jiného z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka. Čaputová prohlásila, že pokud mají orgány činné v trestním řízení důvod zajímat se o komunikaci státní tajemnice s podezřelým z objednání vraždy, je neobhajitelné nadále setrvávat v jedné z nejvyšších pozic na ministerstvu spravedlnosti. Jankovská na začátku září oznámila rezignaci, kvůli její kauze se parlament pokusil před několika dny neúspěšně vyjádřit nedůvěru vládě Petera Pellegriniho.

Do sporu s šéfem nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) a expremiérem Robertem Ficem se Čaputová dostala krátce po nástupu do úřadu kvůli postupu při jmenování soudců ústavního soudu. Fico totiž podmínil další volbu kandidátů na ústavní soudce tím, že Čaputová ze stávajícího seznamu jmenuje několik nových soudců. To Čaputová odmítla, poslanci podle ní nezvolili potřebný počet kandidátů. Slovenská justice podle ní trpí vážnými nedostatky a není nezávislá, uvedla v zářijovém rozhovoru s rakouským listem Kurier. Ústavní soudci Slovensku stále chybí.