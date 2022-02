Sting prodal svůj písňový katalog společnosti Universal

Londýn - Britský zpěvák Sting prodal práva na všechny své písně vydavatelství Universal Music Group (UMG). Jde o songy z jeho sólové dráhy i z materiálu, který vytvořil pro kapelu The Police. V ní hudebník, občanským jménem Gordon Matthew Thomas Sumner, v 70. a 80. letech minulého století působil jako zpěvák a baskytarista. Finanční podmínky obchodu nebyly zveřejněny, uvedl zpravodajský server BBC.

Rodák ze severoanglického souměstí Tyneside tak prodal hity jako Every Breath You Take a Roxanne, které pocházejí ještě z období The Police, i své pozdější úspěšné písně jako Englishman In New York nebo Fields Of Gold.

Jde o další velkou akvizici vydavatelství UMG poté, co v prosinci roku 2020 koupila práva na hudební tvorbu písničkáře Boba Dylana odhadem za 300 až 500 milionů dolarů (6,4 až 10,6 miliardy korun). V posledních letech nahrávací společnosti a investiční firmy získaly práva na písně a nahrávky umělců a skupin jako David Bowie, Fleetwood Mac, Tina Turnerová, Blondie, Taylor Swiftová, David Guetta nebo Shakira.

"Pro mě je naprosto zásadní, aby mé celoživotní dílo mělo svůj domov tam, kde je ceněno a respektováno, aby zůstalo novými cestami ve spojení s dlouhodobými fanoušky, ale také aby byly moje písně představeny novým posluchačům, hudebníkům a generacím," cituje 70letého 17násobného držitele cen Grammy zpravodajský web BBC News. Sting byl pod křídly Universal většinu své kariéry.