Sting přijede do Brna, chce vidět inscenaci svého muzikálu

Brno - Britský hudebník Sting v září přijede do Brna, aby zhlédnul inscenaci svého muzikálu Poslední loď. Muzikál loni nastudoval soubor Městského divadla Brno. Na premiéru Sting dorazit nemohl, měl závazky v zámoří. Do hlediště tak usedne až 13. září, oznámila médiím mluvčí divadla Kateřina Vižďová. Na představení lze stále zakoupit vstupenky.

Hrdiny muzikálu jsou loďaři, kteří se musejí vypořádat s útlumem kdysi slavné loděnice ve Wallsendu. Jde o Stingovo rodiště, při psaní muzikálu tak čerpal ze svých vzpomínek. "Příběh je neuvěřitelně silný ve své prostotě," uvedl loni před premiérou režisér Stanislav Moša.

Hlavní postava Poslední lodě Gideon Fletcher v mládí odešel z průmyslového rodiště za jiným, lepším životem. Po 17 letech se vrací zpět a zjišťuje, že stará láska - na rozdíl od starých lodí - nerezaví a že lidé spjatí s mořem a loděmi jsou odhodlaní bojovat za dědictví svých předků do posledních sil.

Muzikál Poslední loď měl na Broadwayi premiéru v roce 2014 a získal i dvě nominace na Cenu Tony. Obsahuje přes 20 hudebních čísel, mezi kterými jsou nové i dříve napsané skladby jako Island of Souls, All This Time, When We Dance a Ghost Story.

Sting už měl dvakrát koncertovat ve Slavkově u Brna, pokaždé z toho však sešlo. Nejprve kvůli hudebníkově nemoci, podruhé kvůli pandemii koronaviru. Nový termín je 25. červenec 2021.