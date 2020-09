Sting nepřijede do Brna na muzikál, musel by pak do karantény

Brno - Britský hudebník Sting změnil plány a nepřijede na nedělní reprízu svého muzikálu Poslední loď v Brně. Muzikál loni nastudoval soubor Městského divadla. Na premiéru Sting dorazit nemohl, měl závazky v zámoří. Do hlediště tak chtěl usednout až 13. září, nakonec ale podle mluvčí divadla Kateřiny Vižďové zůstane ve vlasti.

"Vzhledem k tomu, že se naše země stala pro Velkou Británii rizikovou, musel by Sting po návratu z Brna do čtrnáctidenní karantény," uvedla Vižďová.

Hrdiny muzikálu jsou loďaři, kteří se musejí vypořádat s útlumem kdysi slavné loděnice ve Wallsendu. Jde o Stingovo rodiště, při psaní muzikálu tak čerpal ze svých vzpomínek.

Muzikál Poslední loď měl na Broadwayi premiéru v roce 2014 a získal i dvě nominace na Cenu Tony. Obsahuje přes 20 hudebních čísel, mezi kterými jsou nové i dříve napsané skladby jako Island of Souls, All This Time, When We Dance a Ghost Story.

Sting už měl dvakrát koncertovat ve Slavkově u Brna, pokaždé z toho však sešlo. Nejprve kvůli hudebníkově nemoci, podruhé kvůli pandemii koronaviru. Nový termín je 25. červenec 2021.