Stezky s úkoly jsou u rodin s dětmi na jihu Moravy populární

Pár s dětmi si prohlíží obrázek připevněný na stromě na snímku pořízeném 13. března 2021 v lesoparku u brněnského sídliště Lesná. Děti se zde mohly zapojit do šifrovací hry, při které na několika stanovištích luštily různé úkoly.

Pár s dětmi si prohlíží obrázek připevněný na stromě na snímku pořízeném 13. března 2021 v lesoparku u brněnského sídliště Lesná. Děti se zde mohly zapojit do šifrovací hry, při které na několika stanovištích luštily různé úkoly. ČTK/Šálek Václav

Brno - Stopovačka, interaktivní stezka, bojovka, šifrovačka. Různé názvy pro stejnou zábavu, která v současnosti zažívá obrovskou vlnu zájmu. Značené stezky v přírodě nebo parku s několika stanovišti, na nichž rodiny s dětmi buďto luští hádanky, plní úkoly nebo odpovídají na otázky, nabízejí po celé jižní Moravě střediska volného času, městská kulturní centra i další instituce, které obvykle připravují programy pro děti.

Fotogalerie

Jednu z největší nabídek těchto interaktivních stezek má brněnské Středisko volného času Lužánky. Aktuálně si lze v seznamu vybrat ze 16 tras v různých částech Brna pro děti od dvou do 15 let, některé jsou zdarma, za jiné se platí symbolický poplatek od 20 do 50 korun. "Na některé trasy se není třeba předem hlásit, ty může obejít kdokoliv. Na trasách, kde je zapotřebí se přihlásit a platí se poplatek, dostanou soutěžící nějaký materiál, třeba plánek nebo mapku, a na konci na ně čeká odměna," vysvětlila Kristýna Kolibová za SVČ Lužánky.

Lužánecké středisko má i vlastní aplikaci Lapka, kterou lze stáhnout zdarma a s její pomocí je možné stezky najít a plnit úkoly.

Stezku s úkoly připravila okolo svého sídla na Kraví hoře i brněnská Hvězdárna a planetárium, stezku pro starší děti pak vědecké Vida! centrum.

"Naše stezka Šifra Kurta Gödela je určená pro děti od osmi let a to ve dvou pokročilostech. Za poplatek 200 korun by měla poskytnout týmu zábavu na tři až čtyři hodiny a na konci na všechny čeká odměna. Na starší děti cílíme schválně, vytáhnout je od počítače ven je totiž těžší, potřebují větší motivaci," vysvětlila Hana Laudátová z Vida! centra.

Stopovačky nebo šifrovačky ale nejsou zdaleka jen výsadou Brna. Vlastní bojovku má sportovní klub Sportík Blansko, hry spojené s procházkou nabízí park slavkovského zámku i kulturní střediska menších měst.

"Soutěž trvá vždycky celý měsíc a otázky i tajenku volím tak, aby se soutěžící vždycky něco dozvěděli o zdejším kraji i jeho hornické tradici. Zdaleka nechodí jen rodiny s dětmi, luští i lidé, kteří třeba chodí venčit pejsky. V průběhu měsíce zveřejňuji na našem profilu nápovědy a na konci měsíce si pak luštitelé mohou přijít pro odměnu," popisuje Martina Švancarová, vedoucí Městského kulturního centra Zbýšov.

Od loňského jara nabízí různé tematicky zaměřené vycházky s úkoly také Středisko volného času Rosice, které je nabízí na stránkách Rosicehrave.cz.

Rodiče s dětmi tyto aktivity oceňují. "Aspoň se dá něco zajímavého podniknout, když jsou zavřené všechny herny pro děti a teď i školky. Na hřišti je to pořád to stejné, takhle se někdy i něco nového dozvíme," uvedla Michaela Čechová, která na stezky chodí se svým pětiletým synem.

Lucie Mazalová z Brna už dřív s šestiletou dcerkou obcházela naučné stezky a využívá i lužáneckou aplikaci Lapka. "Aplikace teď při pandemii zažívá znovuzrození a třeba záchranářská stezka má tři úrovně obtížnosti, takže tu svou si najde každý. Lužánecké stezky jsou krásně vymyšlené a někdy díky nim i objevíme kout Brna, který jsme dosud neznali," poznamenala Mazalová.