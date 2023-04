Stezka po rekordním zápase touží o zápisu do dějin obratem z 0:3

Hradec Králové - Brankář Aleš Stezka 74 úspěšnými zákroky vychytal hokejistům Vítkovic výhru v šestém semifinále na ledě Hradce Králové 2:1 ve čtvrtém prodloužení a po nejdelším utkání v historii extraligy se chce postarat se spoluhráči o další zápis do dějin. Ostravané dokázali jako třetí tým vyrovnat sérii z 0:3 na 3:3 a chtějí být první, kdo v play off dotáhne ztrátu k postupové radosti.

Nejdříve nevnímal, že chytá rekordní zápas, ale dozvěděl se to v průběhu. "Prvotně vůbec. Když to pak ale hlásili, o přestávce po jednom z prodloužení, tak jsme se bavili, že jsme překonali jeden historický rekord a že si teď půjdeme za tím, abychom překonali i druhý a sérii otočili," řekl Stezka novinářům.

Za 138 minut a 51 sekund čtvrtečního maratonu, který trval šest hodin a dvacet minut, pustil jediný gól a se 74 zákroky se zařadil na druhé místo za Filipa Šindeláře. Ten 7. března 2013 v pátém utkání předkola play off pomohl k výhře Vítkovic v Českých Budějovicích 3:2 v prodloužení 84 zásahy. Jednalo se o dosud nejdelší duel extraligy, který skončil v čase 113:51.

"Jsem rád, že jsme to urvali. Byla to na jednu stranu strašně zajímavá zkušenost, zároveň už bylo na obou týmech vidět, že nikdo nechtěl udělat chybu a síly ubývaly. Jsem šťastný, že jsme opět ukázali to naše srdíčko. Hráli jsme jako jeden muž," podotkl Stezka.

Těžko se mu hledal nejtěžší zákrok. "Ježišmarjá, to si vůbec nevybavím, vždyť ten zápas trval přes šest hodin. Kluci mi pomohli a těžké situace jsme zvládli," usmíval se Stezka. "Hru jsem se snažil vnímat, jen když jeli na nás. Když byla hra mimo naše pásmo, snažil jsem si hlavu čistit a na chvilku ji vypnout. Abych měl co nejvíc sil v nejdůležitějších momentech," popsal.

Nepolevil ani ve 105. minutě, kdy se Vítkovičtí radovali po gólu Robertse Bukartse, ale pro hru vysokou holí neplatil. "Rychle jsme se museli vrátit do zápasu. Věřili jsme, že to urveme znovu. Šli jsme si za tím, klobouček před kluky, fanoušky i všemi členy týmu. Klukům moc děkuji, co předvedli," řekl šestadvacetiletý rodák z Plzně.

Jediný gól inkasoval v 51. minutě. Překonal ho obránce Graeme McCormack, jenž prožil rekordní zápas při angažmá ve Spartě Sarpsborg v březnu 2017 v norské lize: jeho tým prohrál po 217 minutách a 14 vteřinách na ledě Storhamaru v pátém čtvrtfinále. Střelu kanadského beka z levého kruhu tečoval mimo dosah jeho lapačky blokující Richard Jarůšek. "Byl smolný, ale i takové padají a nepoložil nás. Ukázali jsme srdíčko, oklepali se a chtěli dát vítězný gól," uvedl Stezka.

V přestávkách se snažil odpočívat. "Snažili jsme se ale udržovat v dobré náladě, abychom pořád byli pozitivně naladění. Navzájem jsme se podpořili. Nějaké srandičky byly, ale v rámci možností, abychom se hlavně koncentrovali na zápas," podotkl Stezka. Měl hlad a žízeň. "No ty kráso, to mi povídejte. Já jsem toho vypil a snědl... Padla spousta coca col, energeťáků, ale to prostě bylo potřeba. Teď to hlavně zapít hodně vodou, protože jsme toho dost vypotili," popsal.

V šesti dílech série se už odehrálo při čtyřech prodlužovaných zápasech nad rámec běžné hrací doby 360 minut ještě dalších 139 minut a 49 sekund. V sobotu čeká sedmý duel v deseti dnech, který určí finalistu. "Pro oba týmy je to stejné. Budeme se snažit zregenerovat co nejlíp a nejrychleji a připravit se. Je to 3:3 na zápasy a vítěz příštího postoupí. Věřím, že my budeme ti šťastnější," dodal Stezka.