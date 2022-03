Stewartová v Istanbulu výrazně vylepšila český rekord v půlmaratonu

Istanbul - Moira Stewartová zaběhla v Istanbulu český rekord v půlmaratonu. Časem 1:10:14 překonala o 47 sekund výkon Evy Vrabcové-Nývltové z Prahy z roku 2018.

“Jsem z toho nadšená. Závod byl těžký, už jenom proto, že se trať vlnila nahoru dolů a přišlo mi, že hodně foukal protivítr. Myslím si, že nebýt vodiče, který se pro nás obětoval, ten čas takový nemám,” uvedla atletka v tiskové zprávě.

Stewartová skončila ve výborně obsazeném závodu v Turecku na 12. místě. Zvítězila keňská hvězda Hellen Obiriová, dvojnásobná mistryně světa v běhu na 5000 metrů a stříbrná olympijská medailistka z Ria de Janeiro a Tokia dosáhla času 1:04:48.

Z evropských běžkyň předstihly českou vytrvalkyni jen pátá Turkyně Yasemin Canová a sedmá Rumunka Stella Ruttoová.

Svěřenkyně Václava Janouška byla o dvě sekundy rychlejší než loni v říjnu v Římě. Trať tamního půlmaratonu ale nesplňovala kritéria Světové atletiky pro uznávání rekordních výkonů, takže rekordního zápisu se Stewartová dočkala až nyní.

Istanbulského vodiče pochválil i trenér Janoušek. "Dotáhl Moiru až do cíle, za což mu patří velký dík. Poslední kilometr Moira zaběhla za 3:12, takže ukázala, že tam jsou ještě rezervy. Jsem nadšený," dodal Janoušek.

Přitom do závodu v Istanbulu nastoupila Stewartová po problémech s kolenem, kvůli kterým na přelomu roku vypadla téměř na tři měsíce z tréninkového rytmu. "Myslím si, že dneska to bylo mnohem horší než v Římě, skoro si myslím, že jsem měla krizi od prvního do jednadvacátého kilometru," podotkla Stewartová.

Překonávat musela i potíže s pitím. “Měla jsem připravené pití, která jsem před závodem oficiálně odevzdávala. Ani jedno jsem ale nechytla. Naštěstí jsem si v průběhu závodu vzala do kapsičky gel a myslím si, že mě to nakonec dost zachránilo, protože připravený ionťák jsem v průběhu závodu neměla. Nebýt gelu, tak mi možná na konci závodu došla síla," řekla vytrvalkyně.

Šestadvacetiletá běžkyně, které loni smolně unikla účast v maratonu na olympijských hrách, v Istanbulu zároveň splnila limit na mistrovství světa v půlmaratonu a také na Evropský pohár v běhu na 10.000 metrů.

Půlmaraton v Istanbulu:

Muži: 1. Kwemoi 59:15, 2. Mateiko 1:00:05, 3. Bor (všichni Keňa) 1:00:20.

Ženy: 1. Obiriová (Keňa) 1:04:48, 2. Gemechuová 1:05:52, 3. Gudetaová (obě Et.) 1:06:35, ...12. Stewartová (ČR) 1:10:14.