Stewartová se chce pokusit v Istanbulu o český rekord v půlmaratonu

Praha - Vytrvalkyně Moira Stewartová se chce v neděli v Istanbulu pokusit o oficiální český rekord v půlmaratonu. Loni v říjnu v Římě zaběhla nejlepší čas v české historii 1:10:16, ale v čele oficiálních tuzemských tabulek zůstala Eva Vrabcová-Nývltová výkonem 1:11:01. Trať z Říma do Ostie totiž nesplňovala kritéria Světové atletiky pro uznávání rekordních výkonů.

"O český rekord bych se chtěla pokusit, ale pokud zaběhnu čas pod 1:12:00, tak budu nadšená. I vzhledem k tomu, že poběžím závod po docela dlouhé době," uvedla Stewartová v tiskové zprávě. Na přelomu roku se potýkala s vleklou bolestí kolena, kvůli které vynechala například domácí šampionát v krosu. "Teď už se ale cítím dobře. Dostala jsem nějaké cviky na záda, která mi právě způsobovala bolest kolena. Preventivně cvičím dodnes a bolest poměrně brzy odezněla. Takže tohle je super," pochvalovala si šestadvacetiletá běžkyně.

Tři měsíce nemohla příliš běhat, ale kondici doháněla jinak. "Skoro bych řekl, že je teď v lepší kondici, než kdyby jen běhala a posilovala, protože udělala strašně moc práce na cyklistickém trenažéru a v posilovně," řekl její trenér Václav Janoušek. V Istanbulu se sejde extrémně silná konkurence. "Vím, že to má být rychlý závod, chtějí tam snad útočit na světový rekord. Startovní pole je hodně vyrovnané. Jsou tam holky, které mají na časy od 1:04:00 až po 1:13:00. Moira by měla být zhruba v půlce startovního pole," odhaduje kouč.

Stewartová se závodní půlmaraton připravovala v italských Alpách. "V Itálii jsem se cítila po dlouhé době opravdu dobře. Ve středu jsem měla poslední vylaďovací trénink, a tak dobře se mi neběželo, ani nepamatuju. V Turecku zkusím prodat svou formu a uvidíme, jak to dopadne," přemítala mnohonásobná mistryně republiky na pět i deset tisíc metrů.

Janoušek věří, že může atakovat český rekord, ale neupíná se na to. "Nohama na zemi říkám, že budu spokojený, když se povede slušný čas. Líbilo by se mi, kdyby byl čas pod 1:12:30, což by znamenalo splněný limit na mistrovství světa v půlmaratonu a také na Evropský pohár v běhu na 10.000 metrů," dodal.