Stewartová před pražským půlmaratonem přemýšlí o rekordu, proti může být počasí

Praha - Česká rekordmanka v půlmaratonu Moira Stewartová se poprvé chystá na půlmaraton v Praze. V sobotu by mohla zaútočit i na zlepšení svého maxima 1:10:14, ale nenahrává tomu očekávané počasí. Zejména silný vítr může být na překážku rychlým časům. O třetí vítězství se bude v Praze pokoušet Keňan Benard Kimeli, který zde triumfoval v letech 2018 a 2019.

Půlmaraton seriálu RunCzech je už delší dobu vyprodaný. "Máme kolem 12.000 běžců. Je to skvělé, že se běžci vrátili. Vyprodaný půlmaraton máme asi po čtyřech letech," uvedl na dnešní tiskové konferenci koordinátor závodu Tomáš Mirovský.

Stewartová uvažovala o pokoření sedmdesátiminutové hranice, ale okolnosti jí nejsou nakloněny. "Když vidím to počasí, tak to není úplně reálné," posteskla si. Jako hlavní metu si stanovila čas 1:12:00, který by jí měl zajistit start na mistrovství světa v silničních bězích.

K favoritkám půlmaratonu bude patřit Keňanka Irine Jepchumba Kimaisová, která 19. února vyhrála půlmaraton v Barceloně v elitním čase 1:04:37. To je o patnáct sekund lepší výkon, než je traťový rekord pražského závodu, který od roku 2017 drží Joyciline Jepkosgeiová. Tehdy to byl rekord světový.

Vítězství bude obhajovat jiná Keňanka Nesphine Jepletingová. O umístění ve špičce v hodnocení českých běžkyň by měla vedle Stewartové usilovat i trojnásobná mistryně republiky na této distanci Tereza Hrochová.

Kimeli útočil na třetí vítězství při půlmaratonu v Praze už loni, ale tehdy v mrazivém počasí doběhl třetí. Letos bude znovu největším favoritem. Začátkem února vyhrál půlmaraton v Rijádu. "Tam jsem spíš jen testoval formu, trať byla těžká. Cítím se dobře, jsem připravený na tenhle závod," řekl.

Z českých běžců se znovu chystá závodit Jiří Homoláč. Jeho tradiční rival Vít Pavlišta bude jako vodič pomáhat Stewartové. Ze soustředění v Keni se vedle Homoláče vrátil také Patrik Vebr, který bude mít v Praze premiéru. "Za dva měsíce jsme v Keni odběhali kvalitní tréninky, příprava šla dobře. Neměl jsem žádné zranění, tréninky šly na výbornou. Doufám, že padne osobní rekord, a uvidíme, jak velký čas to bude," řekl čtyřiadvacetiletý Vebr.

Půlmaraton se uskuteční na tradiční trati se startem na Náměstí Jana Palacha, který je naplánovaný na sobotních 10:00.