Stewartová měla konečně po maratonu příjemné pocity, snídala jen banány

Budapešť - Po nezdaru na loňském mistrovství Evropy a protrápeném květnovém republikovém šampionátu v Praze měla běžkyně Moira Stewartová konečně po maratonu příjemné pocity. Čas 2:34:02 na mistrovství světa sice nepatří k nejrychlejším, ale v horké Budapešti Stewartovou zajímalo hlavně umístění. A to ji potěšilo.

"S časem se asi vůbec nemůžu chlubit, ale viděla jsem ty holky - všechny jsme na tom byly stejně. Všechny jsem se tam v tom docela plácaly. Horko bylo, i když jsme se snažily ve velkém občerstvovat a ledovat, semlelo nás to," řekla Stewartová českým novinářům. Byla sedmou Evropankou a celkově v konkurenci 77 běžkyň obsadila 26. příčku. "Maratonská konkurence je ve světě obrovská, takže když si řeknu, že jsem šestadvacátá na světě, tak mě to vlastně docela těší," poznamenala s úsměvem Stewartová.

Většina trati, kterou tvořil desetikilometrový okruh, byla ve stínu. "Tvořil ji ten bulvár, rovina, probíhaly jsme i tunelem, tam byl hezký průvan, což bylo příjemné, protože jsme se trochu zchladily. Pak se vyběhlo z tunelu, běželo se z kopce, tam ani nevím, jestli bylo sluníčko, ale myslím, že taky stín. Trať byla vymyšlená dobře. Sluníčko sice paří a vzduch horký je, tak to bylo ve stínu a pomohlo to, že nepařilo přímo sluníčko," ocenila osmadvacetiletá Češka.

Pořadatelé kvůli horku naplánovali start maratonu na sedmou hodinu ranní. Stewartová by klidně startovala ještě o hodinu dříve. Na program MS se snažila naladit. "Posouvala jsem 10 dní předem, že jsem vstávala před pátou hodinou, takže jsem byla posunutá. Samozřejmě dneska jsem vstávala v půl čtvrté, naspáno jsem neměla, ale snažila jsem se naspat den předem, což je pro mě nejdůležitější noc před závodem. Zas tak moc mi to nevadilo," vyprávěla.

Moc toho ke snídani nesnědla. "Dva banány jsem si dala a byla jsem ráda, že jsem to v sobě udržela. Ačkoliv jsem byla na maraton dobře mentálně naladěná, těšila jsem se, ráno byla nervozita a stažený žaludek. Nebyla jsem schopná do sebe nic moc dát," přiblížila. Ani po závodě neměla chuť na jídlo. "Dala bych si nějaký cukry, coca-cola by mi nevadila, ale hlad nemám," podotkla.

Až nyní bude s trenérem Václavem Janoušem plánovat další program. Není vyloučené, že letos poběží maraton ještě jednou. "Je tam jedna možnost v zimě, že bych se ještě proběhla. Ale musíme si sednout a probrat to s trenérem. Uvidíme, jak se to vyvine, jak si odpočinu, jestli budu mít chuť jít ještě letos do maratonu. Ale ve hře je olympiáda, pro tu chci udělat všechno, takže asi tam ještě jeden padne," řekla s tím, že se jedná o prosincový maraton ve Valencii.

Olympijský limit pro hry v Paříži má hodnotu 2:26:50, což je o více než dvě a půl minuty lepší, než je osobní rekord Stewartové. Další šance je na postup ze světového žebříčku, kam se už nyní sbírají body.