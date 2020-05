Štetina prodloužil smlouvu se Spartou

Praha - Slovenský fotbalista Lukáš Štetina prodloužil smlouvu s pražskou Spartou, která by mu vypršela po této sezoně. Osmadvacetiletý obránce zůstane podle nového kontraktu na Letné do konce června 2022. Sparta o tom informovala na svém webu.

Štetina přišel do Sparty v létě 2017 z jiného pražského klubu Dukly. V prvním roce patřil k oporám a spoluhráči ho zvolili nejlepším hráčem sezony. Pak důrazný stoper ztratil místo v sestavě a spekulovalo se o jeho odchodu.

Štetina ale dostal důvěru od trenéra Václava Kotala a v posledních dvou březnových soutěžních zápasech před koronavirovou pauzou nastoupil od začátku. Za výkony proti Ostravě a Slavii byl chválen.

"Tahle smlouva je určitě zadostiučinění. To, co dělám pro fotbal, se mi vrátilo. Věřím i ve fotbalového boha a v tom mám před sebou čistý stůl," řekl Štetina v rozhovoru pro klubovou televizi.

"Napsalo se toho hodně, ale já vím, jak pracuju doma, na tréninku a samozřejmě i v zápasech. Ne vždycky je to vidět tak, jak bych si přál, ale až jednou skončím s kariérou, budu vědět, že jsem pro fotbal udělal maximum," doplnil bývalý hráč Nitry, Prešova a Charkova.

Je vděčný kouči Kotalovi, že ho podržel navzdory chybám. "Když se dívám na fotbal v Anglii nebo kdekoliv jinde, tak hráči dělají chyby, i horší než my tady v Čechách, a hrají dál. To je velmi důležité a ti hráči to potom trenérovi dokážou vrátit," uvedl Štetina, který v české nejvyšší soutěži odehrál 172 zápasů, vstřelil devět gólů a přidal pět asistencí.