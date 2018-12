Praha -Europoslanec a místopředseda podvýboru pro bezpečnost Jaromír Štětina odmítá ve volbách v příštím roce obhajovat svou funkci na kandidátce TOP 09. Uvedl to dnes na svém facebookovém účtu. Kritizuje v té souvislosti předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila. Pospíšil jeho rozhodnutí respektuje, Štětinovu kritiku TOP 09 nepovažuje za korektní.

"Odmítám kandidovat do Evropského parlamentu za TOP 09 navzdory velké podpoře členů 'topky', jejích krajských i regionálních výborů a svých početných voličů," uvedl dnes Štětina. Zachránit stranu by podle něj mohl mimořádný sněm. Podle Štětiny není v lidských silách vykonávat funkci šéfa strany a europoslance. "A nese zodpovědnost za špatné výsledky v posledních obecních a senátních volbách," napsal. Nové vedení v čele s Pospíšilem podle Štětiny způsobilo rozkol ve straně.

"Rozhodnutí pana Štětiny nekandidovat v evropských volbách za TOP 09 respektuji, pravděpodobně dostal jinou, z jeho pohledu atraktivnější nabídku. Je nutné upozornit, že pan Štětina není členem TOP 09, do strany nikdy ani přes opakované výzvy nevstoupil, proto mi nepřijde korektní jeho kritika TOP 09 s mnoha nepravdivými výroky," reagoval Pospíšil.

TOP 09 zatím oficiálně neoznámila, jak bude vypadat její kandidátka do Evropského parlamentu. Strana vyjednává o možné spolupráci v evropských volbách s dalšími stranami, o jednáních s TOP 09 před týdnem hovořil v rozhovoru pro ČTK šéf STAN Petr Gazdík. Podle spekulací má o čelní post zájem i Pospíšil poté, co sice letos uspěl v komunálních volbách na kandidátce Spojených sil pro Prahu, ale nestal se pražským primátorem. Volby do Evropského parlamentu se v Česku budou konat 24. až 25. května.

Česko má v EP 21 zástupců. V roce 2014 byli ve volbách zvoleni za TOP 09 a Starosty a nezávislé čtyři poslanci - kromě Štětiny a Pospíšila ještě Luděk Niedermayer a Stanislav Polčák.