Sterling: Měl jsem dát čtyři góly, Mbappé překonal Messiho

Manchester/Bruggy - Útočník Raheem Sterling pomohl fotbalistům Manchesteru City v Lize mistrů k drtivé domácí výhře 5:1 nad nováčkem z Bergama premiérovým hattrickem v elitní soutěži, který stihl během 11 minut druhého poločasu. Anglického reprezentanta trochu mrzelo, že ještě zahodil velkou šanci na čtvrtý gól. Útočník Kylian Mbappé pomohl PSG hattrickem k výhře 5:0 v Bruggách. Překonal Messiho rekord, když jako nejmladší hráč v Lize mistrů dal 15 gólů.

Atalantu v úterý poslal do vedení v 28. minutě Ruslan Malinovskij z pokutového kopu, ale hráči City se z první inkasované branky v tomto ročníku LM rychle oklepali. Sterling nejprve připravil vyrovnávací gól Sergiu Agüerovi, pak byl anglický křídelní hráč faulován v šestnáctce a argentinský kanonýr z další penalty otočil skóre.

"Bylo náročné s nimi hrát jeden na jednoho, těžko jsme si hledali místa. Ale museli jsme zůstat trpěliví, čekat na šance a proměňovat je, když přišly," řekl novinářům Sterling.

Druhý poločas se mu povedl ještě víc a v rozmezí 58. a 69. minuty nasázel italskému soupeři hattrick po podobných chladnokrevných zakončeních. Čtvrt hodiny před koncem čtyřiadvacetiletý fotbalista nevyužil obrovskou příležitost na čtvrtý gól, když samostatný únik zakončil střelou těsně vedle tyče.

"Určitě jsem měl dát čtvrtý. Rijád Mahriz mě krásně vysunul, tak jsem mu to chtěl vrátit před odkrytou branku. Ale měl jsem to proměnit," přiznal Sterling. "Dal jsem hattrick, ale to už je minulost a už se těším na příští zápas. Takže doufám, že o víkendu budu mít nějaké šance a třeba vstřelím i další góly," doplnil rodák z Jamajky.

Sterling si v této sezoně polepšil na 12 gólů ve 13 soutěžních zápasech a za výkon proti Bergamu si vysloužil velkou chválu od trenéra Pepa Guardioly. "Raheem Sterling byl brilantní. Mohl dát ještě jeden gól. Nejen s míčem, ale i bez něj nám hrozně moc pomáhá," ocenil španělský kouč.

"Fyzicky je neuvěřitelný, tak silný a má úžasnou regeneraci. Den po zápase může nastoupit do dalšího a odehrát ho za oba týmy. Je to opravdu výjimečný hráč," dodal Guardiola, jehož svěřenci vyhráli i třetí utkání ve skupině C a přiblížili se postupu do osmifinále.

Mbappé i jako náhradník dal v LM hattrick a překonal Messiho

Útočník Paris St. Germain Kylian Mbappé se v úterním zápase Ligy mistrů v Bruggách i jako náhradník blýskl hattrickem a pomohl k suverénnímu vítězství 5:0. Dvacetiletý fotbalista překonal rekord barcelonské hvězdy Lionela Messiho, když jako nejmladší hráč v elitní soutěži zaznamenal 15 branek.

Mbappé v 52. minutě přišel na hřiště za Erica Maxima Choupo-Motinga. Už za devět minut zvýšil na 2:0 a po chvilce připravil další gól ofenzivnímu spoluhráči Mauru Icardimu. Domácí obranu, v níž nastoupil i bývalý slávistický stoper Simon Deli, francouzský mistr světa pokořil ještě v 79. a 83. minutě.

"Mám radost, že jsem vstřelil tři góly, přidal asistenci a pomohl týmu. Porazili jsme těžkého soupeře, Bruggy jsou doma hodně silné. Odehráli jsme skvělé utkání," řekl Mbappé novinářům.

"Chtěl jsem nastoupit v základní sestavě a myslel jsem, že tam budu. Trenér se však rozhodl jinak, což musím přijmout. Toužil jsem ukázat, že to beze mě bude těžké. Ale když jsem nemohl hrát, ostatní si vedli dobře," dodal mladý reprezentant.

Podle kouče Thomase Tuchela začal Mbappé na lavičce jen kvůli nedávným zdravotním problémům. "Kylian ví, že nesnáším, když musím hrát bez něj. Měl svalové zranění a nastoupil na 15 minut proti Nice, což bylo poprvé, kdy necítil odezvu ve svalu. V Bruggách mohl absolvovat úvodních 60 minut, nebo zápas dohrát. To ale neznamená, že musí dokazovat své kvality, nejsem hloupý," uvedl německý trenér PSG.

Mbappé úvodní trefou v Belgii stanovil nový rekord soutěže, 15 branek stihl v Lize mistrů nastřílet ve 20 letech a 306 dnech. Argentinci Messimu se tento milník povedl v roce 2009 v 21 letech a 289 dnech.

"Fotbal je vášeň a být mimo dva měsíce je bolestivé. Chci hrát každý zápas a dávat góly. Moje zranění je nyní pryč, takže děkuji lékařskému týmu. Nebylo to vítězství pro Kyliana, ale pro PSG," prohlásil bývalý útočník Monaka.

Pařížský tým vyhrál i třetí zápas ve skupině A s čistým kontem a výrazně se přiblížil k postupu. V příštím domácím utkání s Bruggami francouzským šampionům stačí remíza k zajištění účasti v osmifinále.