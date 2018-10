Praha - Jen těžko si dovedl Radek Štěpánek představit, že jeho loučení s tenisovou kariérou bude mít zářivější lesk. Na akci Český lev se loučí v pražské O2 areně si zahrál s Novakem Djokovičem, v hale mu tleskal Andre Agassi, vzkazy poslali Ivan Lendl i Roger Federer a tleskalo přes 14 tisíc fanoušků.

"Na tenhle večer nezapomenu," řekl rozrušený devětatřicetiletý Štěpánek, dvojnásobný daviscupový vítěz a bývalá světová osmička. "Bije se ve mně strašně moc emocí. Když jsem byl malej kluk a mlátil jsem v Karviné do zdi, nikdy jsem si nedokázal přestavit, že budu takhle odcházet ze sportu, který jsem miloval. Přepadaly mě strašné emoce štěstí, byli tady kamarádi, rodina, všichni, od kterých jsem se učil."

Hodně Štěpánka překvapil jeho kamarád Djokovič. Vítěz 14 grandslamů přijel na exhibici a připravil dárek v podobě gratulací od současných i bývalých hráčů včetně Federera, Lendla, ale i Rafaela Nadala a Borise Beckera. "Snažil jsem se držet slzy, když mi přáli hodně štěstí velcí tenisté," hlesl Štěpánek.

"Neuvěřitelně si cením toho, že vůbec dorazil. Když jsme se domlouvali, moc se mu nedařilo. Teď přijel jako hráč, co tři měsíce neprohrál. Dal si tu práci, přemýšlel o tom. Není to jen šampion, je to úžasný kamarád," ocenil Djokoviče.

V utkání s Djokovičem předvedl svoji pestrou hru s náběhy na síť, tradiční poskakování a povzbuzování se na dvorci. Odnesl si za odměnu výhru 7:6. "Poprvé jsem hrál tenis tak, že na výsledku nezáleželo, ale snažil jsem se, i když se mnou emoce strašidelně cloumaly. Ale přesto jsem se snažil hrát slušný tenis, i když se to ve mně mlelo," řekl vítěz pěti turnajů ve dvouhře na okruhu ATP.

K velkému překvapení večera patřila přítomnost Agassiho. Věhlasný Američan přiletěl narychlo. "Je to pro mě neuvěřitelná pocta. Andre je člověk s obrovským srdcem. Sblížili jsme se, když jsme spolu pracovali pro Novaka. Původně měl být na baseballovém turnaji se synem, ale před pěti dny se ozval, jestli může přiletět. Prý ví, že je vyprodáno, ale rád by mě při té příležitosti objal," řekl Štěpánek.

Obecenstvo při exhibici mnohokrát hlasitě tleskalo a na závěr Štěpánkovi dlouho aplaudovalo. "Bylo to jako blesk. Vybaví se vám ty krásné chvíle, zlomové. I ty ne moc veselé. Tenisové věci i životní. Hrozně se to ve mně pořád mele."

Rozlučku připravoval i manažersky a nyní se těší na oddech. "Hodím nohy nahoru," plánoval. A jaká bude jeho budoucnost? Dozajista bude spjatá s bílým sportem. "Samozřejmě, rád bych u tenisu zůstal," přitakal, ale zatím nenaznačil, v jaké roli. Je možné, že se vrátí jako trenér některého ze současných hráčů.