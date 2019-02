Bratislava - Hokejový brankář Jakub Štěpánek ze Slovanu Bratislava dostal za chování vůči rozhodčímu v pondělním utkání Kontinentální ligy na ledě Dinama Riga zákaz startu na pět utkání. Trest dnes vynesla sportovní a disciplinární komise KHL, jejímž šéfem je bývalý vynikající útočník Valerij Kamenskij.

Štěpánek se ve 43. minutě provinil nejprve hrubostí, když udeřil do zad Brandona McMillana, jenž mu clonil na hranici brankoviště ve výhledu. Poté co vyjel z branky k rozhodčímu a řekl mu pár slov na znamení nesouhlasu, inkasoval vedle dvouminutového trestu i osobní desetiminutový. Jenže vzápětí zlostně odpálil ležící McMillanovu zlomenou hokejku směrem k sudímu a ta ho trefila do nohou.

Dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2010 putoval s trestem do konce zápasu předčasně do sprch. Štěpánkovi podle reglementu hrozila diskvalifikace až na deset zápasů, nakonec zůstalo u spodní hranice sazby. Slovan čekají v sezoně už jen dva zápasy, zbytek trestu se Štěpánkovi převede do příštího ročníku.

Duel dochytal osmnáctiletý Michal Vojvoda a při debutu v KHL třikrát inkasoval. Pro Slovan znamenala porážka s konečným výsledkem 0:5 jistotu, že obsadí poslední místo v tabulce celé ligy, jejíž základní část skončí v pátek.